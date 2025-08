Người đàn ông nhiều lần ‘khước từ’ cơ hội hoàn lương

Sau những năm tháng tù tội, Lương Đức Nguyên lại trượt dài trong vòng xoáy ma túy. Dù có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng Nguyên lại 'ngựa quen đường cũ'.

Bị cáo Lương Đức Nguyên tại phiên tòa.

Ngựa quen đường cũ

Hai mươi tuổi, Lương Đức Nguyên (SN 1972), trú tại tỉnh Thái Nguyên đã bị bắt và xử phạt về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 1991 và năm 1994, Nguyên lần lượt nhận mức phạt 15 tháng tù treo và 12 tháng tù giam.

Ra tù chưa lâu, Nguyên lại “ngựa quen đường cũ”. Sau hai lần bị xử phạt hành chính, người đàn ông này bị đưa vào cơ sở giáo dục. Bất chấp những lời khuyên bảo của gia đình, chỉ gần một năm sau khi ra khỏi cơ sở giáo dục, Nguyên lại dính vào loại tội phạm mới, nguy hiểm hơn là ma túy.

Năm 2000, Lương Đức Nguyên bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nghiện ngập, nên chỉ thời gian ngắn sau khi ra tù, gã đàn ông này lại nhận thêm bản án 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ma túy không những khiến Nguyên phải trả giá bằng những ngày tháng mất tự do mà còn khiến người thân lần lượt rời xa. Liên tục vào tù vì ma túy, vợ Nguyên đã quyết định ly hôn, người con được mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Khoảng đầu tháng 5/2024, sau khi được mãn hạn tù, người đàn ông 'cõng' 5 tiền án đi vào huyện miền núi Quế Phong (cũ), tỉnh Nghệ An để đãi vàng thuê. Tại đây, Nguyên làm quen với người đàn ông tên Lực (người Mông, không rõ nhân thân, lai lịch).

Ngày 30/5, Lực đặt vấn đề thuê Nguyên vận chuyển 6 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến ra bến xe thành phố Thái Nguyên. Sau khi giao “hàng”, Nguyên sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền công.

Rạng sáng hôm sau, Lực gọi điện và chỉ đường cho Nguyên đến khu vực rừng núi để nhận ma túy. 10h ngày 31/5, Nguyên mang balo chứa ma túy ra bến xe thì bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang, thu giữ tang vật là hơn 2,6 kg ma túy. Với hành vi phạm tội trên, Lương Đức Nguyên bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyên nhận bản án chung thân.

Con đường hoàn lương khép chặt

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Lương Đức Nguyên mới diễn ra, không có bóng dáng của người thân nào đến dự. Có lẽ, họ đã quá chán nản với những gì mà Nguyên đã gây ra suốt thời gian dài khi liên tục “vào tù, ra tội”.

Trước bục khai báo, bị cáo Nguyên khai nhận hành vi phạm tội, sau khi ra tù vì không có công việc ổn định nên khi có người giới thiệu vào Nghệ An đãi vàng đã khăn gói lên đường. Tuy nhiên, khi bị chất vấn lý do vì sao mới chỉ đến Nghệ An chừng một tháng, bị cáo đã quen biết đầu mối ma túy và chấp nhận vận chuyển ma túy thuê cho họ thì Nguyên im lặng.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi, nhưng chưa kịp hưởng lợi khoản tiền nào thì bị bắt. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai, xin tòa xem xét cho bị cáo có cơ hội sống để phụng dưỡng mẹ già, làm lại cuộc đời”, bị cáo Nguyên trình bày.

Sau những phút trầm tư, bị cáo trải lòng về cuộc đời đầy sóng gió của mình. Nguyên cho biết, khi còn trẻ, ít học nên sớm sa ngã. Lúc đầu chỉ ăn trộm những đồ vật ít giá trị, nhưng càng về sau càng lún sâu vào tật “hai ngón”. Khi sa vào ma túy, cuộc đời của bị cáo càng trở nên tăm tối. Bị cáo thừa nhận vì nghiện ngập nên đã bất chấp pháp luật, nhiều lần tái phạm.

Sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với tình tiết tăng nặng là tái phạm. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý, sử dụng các chất gây nghiện của Nhà nước, vi phạm quy định của Luật Phòng, chống ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác.

Bị cáo nhận thức được hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi. Do đó, tòa tuyên phạt Lương Đức Nguyên tù chung thân.

Dù có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng Lương Đức Nguyên lại khước từ. Người đàn ông “cõng” 5 tiền án đã phải khép chặt con đường hoàn lương sau song sắt.