Người đàn ông ra đầu thú sau 35 năm trốn truy nã

Công an xã Hưng Đạo (Hà Nội) vận động đối tượng truy nã ra đầu thú sau 35 năm lẩn trốn.

Qua công tác rà soát, Công an xã Hưng Đạo phát hiện thông tin đối tượng Nguyễn Quốc Bình (SN 1968, nơi thường trú trước khi trốn: xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Sơn Bình; nay là xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) có quyết định truy nã ngày 20/5/1991 của Ban điều tra hình sự Sư đoàn 355, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng về tội danh "Giả mạo chữ ký, cấp bậc, chức vụ và giả mạo giấy tờ".

Đối tượng Nguyễn Quốc Bình.

Công an xã Hưng Đạo đã vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngày 24/10/2025 đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã di chuyển từ TP.HCM đến Công an xã Hưng Đạo đầu thú.

Hiện Công an xã Hưng Đạo đã bàn giao đối tượng cho Ban điều tra hình sự Sư đoàn 355, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.