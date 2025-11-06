Người đàn ông suy gan, suy thận sau khi lội nước lũ

Người đàn ông bị suy gan, suy thận cấp sau khi tiếp xúc với nước lũ, nhiễm xoắn khuẩn Leptospira. Nhờ được điều trị kịp thời, tình hình người bệnh đã ổn định.

Sức khỏe người bệnh đã ổn định sau nhiều ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa điều trị thành công cho bệnh nhân L.V.X. (46 tuổi, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) bị suy gan, suy thận cấp do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira.

Người bệnh làm nghề nông và thường xuyên tiếp xúc với nước lũ, bùn đất sau mưa lớn. Khoảng một tuần sau, ông bắt đầu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan, thận bị tổn thương nặng, men gan, bilirubin và creatinin tăng gấp 5 lần, tiểu cầu giảm sâu.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành lọc máu cấp cứu, bù dịch, truyền tiểu cầu và hỗ trợ dinh dưỡng. Dựa trên biểu hiện lâm sàng gồm sốt cao, đau cơ và vàng da sau tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm, bệnh nhân được nghi ngờ nhiễm xoắn khuẩn Leptospira - tác nhân gây bệnh Leptospirosis (xoắn khuẩn vàng da), thường tồn tại trong nước hoặc môi trường nhiễm nước tiểu động vật.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với xoắn khuẩn Leptospira. Phác đồ điều trị đặc hiệu được triển khai ngay sau đó. Sau 12 ngày điều trị tích cực, người bệnh đáp ứng tốt, lượng nước tiểu tăng trở lại trên 2 lít mỗi ngày, các chỉ số sinh hóa cải thiện rõ rệt và sức khỏe ổn định.

TS.BS Đỗ Văn Tùng, Trưởng khoa Nội thận, Tiết niệu và Lọc máu, cho biết Leptospirosis là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Vi khuẩn Leptospira có thể tồn tại lâu dài trong nước ngọt và đất ẩm, đặc biệt phổ biến ở các vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Theo các chuyên gia, vào mùa mưa bão, lũ lụt, nguy cơ mắc bệnh Leptospira tăng cao do nước lũ mang theo nước tiểu chuột và chất thải động vật, làm ô nhiễm môi trường. Người dân có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với nước bẩn chứa xoắn khuẩn qua các vết xước, vết thương hở hoặc niêm mạc.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, xử lý nước đọng, đồng thời sử dụng đồ bảo hộ khi lao động ngoài đồng, đặc biệt ở vùng ngập úng. Khi phải tiếp xúc với nước lũ hoặc bùn đất, cần đi ủng, đeo găng tay, vệ sinh sạch sẽ cơ thể sau khi lao động, sát trùng kỹ các vết thương.

Nếu xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau mỏi người, vàng da, vàng mắt, tiểu ít... sau khi tiếp xúc với nước bẩn, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng suy gan, suy thận, thậm chí không qua khỏi.