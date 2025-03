Người lớn bị thủy đậu có được tắm không?

Khi bị thủy đậu, người bệnh có thể chăm sóc tại nhà tuy nhiên cần lưu ý các dấu hiệu bất thường để đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị sớm nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Thủy đậu là bệnh lý lây lan mạnh qua đường hô hấp. Biểu hiện thủy đậu ở người lớn cũng giống với trẻ em. Tuy nhiên, có những trường hợp người lớn chủ quan bỏ qua các dấu hiệu mắc bệnh và không nghĩ bản thân mắc thủy đậu và vẫn sinh hoạt bình thường, tiếp xúc với người lành làm tăng khả năng lây bệnh cho người xung quanh.

Ở người lớn tuổi mắc thủy đậu, nguy cơ bội nhiễm do vi khuẩn cũng cao hơn so với trẻ nhỏ đặc biệt là những người lớn có đồng mắc các bệnh lý mạn tính khác như tiểu đường, suy thận, mỡ máu…

Thủy đậu có nguy hiểm không?

Đối với thủy đậu, một trong những biến chứng nguy hiểm nhất là viêm phổi do thủy đậu. Bệnh nhân bị viêm phổi do thủy đậu có thể tiến triển rất nhanh với các dấu hiệu khó thở suy hô hấp – một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tử vong.

Tình trạng bội nhiễm thêm vi khuẩn cũng là biến chứng nguy hiểm bởi ở những bệnh nhân có thủy đậu có thể bội nhiễm thêm các vi khuẩn khác như tụ cầu vàng, vi khuẩn gram âm… có thể để lại các tổn thương da.

Tổn thương do thủy đậu trên da. Ảnh: NHS.

Đặc biệt ở phụ nữ, các tổn thương do vi khuẩn có thể để lại sẹo trên mặt, cơ thể gây mất thẩm mỹ. Nguy hiểm hơn nữa, khi các vi khuẩn này xâm nhập vào máu có thể gây ra tình trạng viêm phổi và viêm màng não từ đó gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tử vong.

Ngoài ra còn có biến chứng khác ít gặp như tổn thương ở thần kinh: viêm màng não, viêm dây thần kinh…. Những tổn thương này có thể không xuất hiện khi mắc bệnh mà xuất hiện nhiều năm sau đó khi cơ thể suy giảm miễn dịch và virus tái hoạt. Việc phụ nữ mang thai bị thủy đậu trong những tháng cuối thai kỳ có thể dẫn đến việc trẻ sơ sinh đẻ ra bị thủy đậu sơ sinh.

Thủy đậu có được tắm không?

Phần lớn các trường hợp thủy đậu có thể chăm sóc tại nhà tuy nhiên cần lưu ý nhất vấn đề cách ly bởi đây là bệnh lý dễ lây lan đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, người già, người suy giảm miễn dịch. Đa phần các trường hợp thủy đậu đều lành tính và có thể chăm sóc tại nhà bằng cách uống thuốc hạ sốt, chăm sóc phỏng nước trên da.

Sau khoảng 2 tuần người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn và không để lại di chứng gì. Tuy nhiên với những người có bệnh lý mạn tính như tiểu đường, xơ gan, ưng thư… nguy cơ nhiễm khuẩn nặng có thể tăng lên do vậy cần đến các cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.

Thủy đậu có được tắm không? Ngày xưa, khi điều kiện nước sạch còn hạn chế do vậy người bệnh thủy đậu có thể kiêng tắm để hạn chế bội nhiễm vi khuẩn hoặc hạn chế tập trung nơi đông người, nơi có gió lùa làm giảm nguy cơ lây lan phát tán virus. Tuy nhiên thủy đậu về bản chất là bệnh do virus và gây ra các tổn thương trên da do vậy các tổn thương này cần được chăm sóc cẩn thận.

Người bệnh có thể tắm và sử dụng xà phòng một cách bình thường để giữ cho da sạch, không cần quá kiêng khem việc tắm. Điều này có thể làm cho cơ thể có nguy cơ mắc vi khuẩn bội nhiễm. Người bệnh có thể tắm nhẹ nhàng và sử dụng xà phòng tuy nhiên cần hạn chế chà sát mạnh để không làm các phỏng nước vỡ ra gây đau đớn, nhiễm trùng hoặc các biến chứng khác.

Việc người bệnh kiêng ra gió có thể hạn chế việc lây lan vi khuẩn cho người lành và khi cơ thể bị thủy đậu cơ thể rất dễ bị tổn thương nhất là tổn thương đường hô hấp do vậy việc người bệnh hạn chế đến nơi có gió lùa cũng sẽ hạn chế các nguy cơ biến chứng khác về đường hô hấp.

Hiện nay phương pháp phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng thủy đậu và có thể tiêm phòng cùng lúc với rubella, sởi… Nếu đã tiêm phòng thì khi mắc bệnh cũng sẽ giảm các nguy cơ biến chứng.

Đây là biện pháp an toàn và hiệu quả và trẻ nhỏ cần tiêm phòng thủy đậu. Và nếu trong gia đình có người bị thủy đậu thì cần cách ly để hạn chế nguy cơ lây nhiễm và người bệnh nên dùng khẩu trang để tránh lây cho người bệnh. Nếu không có bệnh lý nền có thể chăm sóc và theo dõi tại nhà tuy nhiên nếu có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường thì cần đến ngay cơ sở y tế càng sớm càng tốt.