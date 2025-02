Người mẫu Đinh Nhikolai bị truy tố

Đinh Nhikolai (cao 1,92 m, mang hai dòng máu Việt - Nga), từng thi Vietnam's Next Top Model và được nhiều người biết đến qua biệt danh "nam thần lai Nga", bị truy tố tội danh liên quan tới ma túy.

Ngày 20/2, tin từ Viện KSND quận 1 (TP.HCM) cho biết ban hành cáo trạng truy tố Đinh Nhikolai (30 tuổi) và 9 bị can về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba mẹ con bị can Trịnh Thị Hòa (56 tuổi) và 2 con trai Trịnh Bá Hào (36 tuổi), Trịnh Bá Hóa (34 tuổi) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Nhikolai. Ảnh: FBNV.

Theo cáo trạng, tháng 6/2024, công an quận 1 (TP.HCM) trong lúc đi tuần tra, thì phát hiện Đinh Nhikolai và một số bị can có biểu hiện nghi vấn liên quan ma túy, nên yêu cầu các bị can về công an phường kiểm tra và tiến hành thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, Đinh Nhikolai khai nhận ngày 13/6/2024 có mua ma túy đá của Trịnh Bá Hóa 250.000 đồng với mục đích sử dụng nhưng chưa sử dụng, thì bị bắt quả tang.

Bị can Trịnh Thị Hòa khai nhận thông qua bạn bè trên mạng xã hội, Hòa mua ma túy của một người không rõ lai lịch, sau đó về chia nhỏ bán lại. Tháng 6/2024, 2 con của Hòa phụ bán để nhận tiền công, kiếm lời.