Người Mỹ ngày càng chuộng xe tự lái

Gần nửa khách hàng tham gia khảo sát kỳ vọng khi mua ôtô mới sẽ có sẵn tính năng trợ lái trên cao tốc cho phép tài xế không cần đụng tay vào vô lăng.

Chuyên trang InsideEVs dẫn kết quả nghiên cứu do AutoPacific thực hiện cho thấy các hệ thống trợ lái trên cao tốc cho phép tài xế rảnh tay, nhưng vẫn phải tập trung quan sát đường, đang là tính năng mà người mua xe mới tại Mỹ mong muốn nhất.

Được biết, AutoPacific đã thực hiện khảo sát với những người Mỹ có kế hoạch mua ôtô mới trong vòng 3 năm tiếp theo và nhận thấy 43% trong số này kỳ vọng xe được trang bị tính năng trợ lái nói trên, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Đế sạc không dây từng là tính năng chiếm vị trí số một trong khảo sát của AutoPacific tại Mỹ hồi năm ngoái nhưng năm nay rơi khỏi top 10. Theo InsideEVs, thay đổi này cho thấy cách mà tiến bộ công nghệ có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của khách hàng khi mua xe.

Theo InsideEVs, khái niệm hệ thống trợ lái rảnh tay có thể bao gồm tính năng kiểm soát hành trình nâng cao. Dưới sự giám sát của người lái và trên những tuyến cao tốc được phê duyệt, hệ thống có thể giữ cho xe chạy đúng làn, bắt kịp phương tiện đi trước hoặc thậm chí tự chuyển làn để vượt xe đi chậm.

Phần lớn hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hay giữ làn đều yêu cầu người lái đặt tay trên vô lăng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều hệ thống như Super Cruise của General Motors hay BlueCruise của Ford đã không còn yêu cầu động tác này từ tài xế. General Motors cho biết tính năng Super Cruise đã có mặt trên hơn 500.000 xe các thương hiệu Chevrolet, Cadillac và GMC.

Chuyên trang InsideEVs nhận định hệ thống trợ lái nâng cao ADAS được xem là giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho các chuyến hành trình dài, chủ yếu trên hệ thống cao tốc hoặc khi tắc đường kéo dài.

So với nghiên cứu năm ngoái cũng do AutoPacific thực hiện, khách hàng dường như đã cảm thấy thoải mái hơn khi trao một phần hoặc toàn bộ quyền kiểm soát cho ôtô của mình. Một phần nguyên nhân nằm ở độ tuổi khách hàng khảo sát (trung bình 39 tuổi), và người mua trẻ tuổi được cho là am hiểu hơn về công nghệ.

Có khoảng 48% khách hàng kỳ vọng ôtô có thể tự lái để họ có thời gian làm những việc khác trên xe. Con số này tăng 10 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Phanh khẩn cẩp tự động, trợ lái hoàn toàn trên cao tốc và trong thành phố là những tính năng đã tăng mạnh tính phổ biến, lọt top 15 tính năng được khách hàng kỳ vọng nhiều nhất trên ôtô mới.

Dù vậy, chuyên trang InsideEVs lưu ý hệ thống tự lái hoàn toàn về cơ bản không tồn tại trên ôtô phổ thông.

Mercedes-Benz Drive Pilot được xem là hệ thống cao cấp hơn so với Super Cruise, không yêu cầu người lái phải tập trung vào tình hình giao thông trên đường. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ hoạt động khi thời tiết tốt nhất, ở dải tốc độ thấp và giới hạn tại một số tuyến đường ở California, Nevada.