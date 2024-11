Người phụ nữ 'dính' án Việt Á giúp sức cho cựu Chủ tịch NXB Giáo dục

Tại vụ án sai phạm xảy ra tại NXB Giáo dục Việt Nam, VKSND Tối cao truy tố 8 bị can về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, tại vụ án này, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Nguyễn Đức Thái bị đề nghị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”, bị can Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát) cùng bị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Các bị can còn lại bị xác định phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số này có bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng ban Ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục). Bị can Thủy từng bị xét xử và phải lĩnh án tù trong vụ án kit test Việt Á.

Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại NXB, cơ quan tố tụng làm rõ, khi có đề nghị từ Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái, đã chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu giấy in sai quy định.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục, bị dẫn giải tới phiên tòa vụ Việt Á

Theo đó, Thái và nhóm cán bộ cấp dưới lựa chọn việc mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định Luật Đấu thầu để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực; tiết lộ thông tin trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu, thông đồng và hợp thức hóa thủ tục đấu thầu…

Qua đó, tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát được cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục, gây thiệt hại cho Nhà nước 10 tỷ đồng .

Khai báo với cơ quan tố tụng, Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết tháng 1/2017, bị can này về công tác tại NXB Giáo dục. Khoảng tháng 7/2017, theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Thái, Thủy gặp nữ Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng trao đổi và đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tham gia các gói thầu tại NXB Giáo dục.

Tại lần gặp này, Ngọc đưa cho Thủy 20 triệu đồng để trong phong bì màu trắng, kẹp vào quyển sách giới thiệu mẫu giấy. Khoảng tháng 8/2017, Thủy tiếp tục được Nguyễn Đức Thái chỉ đạo giúp nữ chủ tịch doanh nghiệp.

Thế nên, khi Ngọc trao đổi, thì Thủy hiểu là cựu Chủ tịch NXB Giáo dục đã đồng ý. Thủy sau đó gọi điện cho bị can Đinh Quốc Khánh (cựu Phó trưởng Ban Kế hoạch Marketing) và nói: "in thông tin mua sắm năm nay rồi cầm xuống quán cafe cạnh cơ quan, anh Thái đã có ý kiến chỉ đạo rồi".

Tại quán cà phê, Thủy và Khánh cung cấp cho Tô Mỹ Ngọc bảng thông tin về các thông số kỹ thuật, số lượng, các kho hàng liên quan đến việc đấu thầu 6 gói giấy in năm 2017.

Khoảng tháng 9/2017, sau khi đấu thầu xong, Tô Mỹ Ngọc hẹn Thủy xuống quán cà phê đưa túi giấy đựng quà màu xanh có quai xách, miệng túi có mép gập để không nhìn được vào trong và nói: "Em có 300 triệu, gửi cảm ơn chị và mọi người đã giúp đỡ". Cựu Trưởng Ban Kế hoạch Marketing NXB nhận và nói "Chị cảm ơn".

Khi quay lại trụ sở NXB Giáo dục, Thủy xách túi tiền lên phòng làm việc của bị can Nguyễn Đức Thái để báo cáo và được Chủ tịch NXB Giáo dục chỉ đạo bồi dưỡng cho mình, Ban kế hoạch Tài chính và Ban kế hoạch Marketing. Sau đó, Thủy đã sử dụng cá nhân 200 triệu đồng và đưa cho mỗi ban 50 triệu đồng cho vào quỹ.

Cũng trong tháng 9/2017, Thái lại gọi Thủy cùng bị can Lê Hoàng Hải (cựu Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục) lên phòng làm việc của mình và chỉ đạo làm kế hoạch triển khai gói thầu số 7 để giúp Công ty Giấy Minh Cường Phát trúng thầu. Thủy sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức mọi thủ tục để ký và trình Nguyễn Đức Thái phê duyệt.

Ngoài ra, bị can Hoàng Lê Bách (cựu Phó tổng giám đốc, sau là Tổng giám đốc NXB Giáo dục), bị can Phạm Gia Thạch (cựu thành viên Ban chỉ đạo lựa chọn nhà thầu) cũng thống nhất hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định.

Bị can Bách đã ký thang điểm đánh giá, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua bán với các nhà thầu. Còn bị can Thạch ký nháy kế hoạch chào hàng cạnh tranh, thông báo chào hàng, hồ sơ yêu cầu theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Thái. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, hai bị can này không hưởng lợi, không bàn bạc và không trao đổi với các doanh nghiệp trúng thầu.

Trước đó, tại vụ án kit test Việt Á, tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy mức án 30 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Ở vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để can thiệp, tác động liên quan đến một hợp đồng mua bán, trao tặng kit test xét nghiệm Covid-19 và được hưởng lợi bất chính 2 tỷ đồng .