Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ: 'Xin chào Việt Nam'

Ngày 14/4, Amada Nguyễn chính thức trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vào không gian. Chuyến bay kéo dài 11 phút với 4 phút ở trạng thái không trọng lực tại độ cao hơn 100 km.

Chuyến bay NS-31 diễn ra tại Van Horn (bang Texas, Mỹ), được thực hiện bằng tàu New Shepard của công ty Blue Origin, thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos, mở ra chương mới cho du lịch vũ trụ.

Trên tàu bay, Amanda xuất hiện cùng 5 người phụ nữ khác, bao gồm kỹ sư hàng không vũ trụ Aisha Bowe, nhà báo Gayle King, ca sĩ Katy Perry, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn và MC, phi công trực thăng Lauren Sánchez.

Trong video được nhóm thực hiện và gửi về đất liền, tất cả thể hiện sự xúc động trong chuyến bay vào không gian. Amanda Nguyễn thậm chí còn bồi hồi cầm camera nói “Xin chào Việt Nam” bằng tiếng Việt.

Đoạn clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được người Việt từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ lại. Khoảnh khắc 2 tiếng “Việt Nam” vang lên trong rìa không gian theo định nghĩa của Liên đoàn Hàng không Quốc tế gia tăng niềm tự hào dân tộc.

Amanda Nguyễn nói tiếng Việt trên chuyến tàu New Shepard bay vào không gian. Ảnh: @amandangocnguyen.

Bên cạnh câu chào bằng tiếng Việt, Amanda Nguyễn còn mang theo 169 hạt sen giống của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Khi trở về đất liền, các hạt sen này sẽ được đưa vào nghiên cứu về ảnh hưởng của không gian lên sự sinh trưởng.

Trên trang cá nhân, Amada đăng tải hình ảnh nhìn lên trời, hét vang vì xúc động sau khi trở về từ chuyến du hành 11 phút. Bài đăng hiện đạt hơn 70.000 lượt thích và nhiều bình luận thể hiện sự xúc động của người Việt Nam trên khắp thế giới.

Amanda Nguyễn (sinh năm 1991, bang California, Mỹ) là nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ Rise. Thông tin từ Blue Origin cho biết Amanda tốt nghiệp Đại học Harvard và tiến hành nghiên cứu tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard, MIT, NASA và Viện Khoa học Vũ trụ Quốc tế.

Nhờ những nỗ lực tranh đấu cho các nạn nhân bạo lực tình dục, Amanda được đề cử giải Nobel Hòa Bình và được tạp chí Time tôn vinh là Người phụ nữ của năm. Với hành trình mang tính lịch sử này, phi hành gia sinh năm 1991 góp phần đưa tên Việt Nam vào bản đồ du hành không gian.

