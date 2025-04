Vợ Mạc Hồng Quân ngồi xe lăn ra sân pickleball

Ngày 13/4, người mẫu Kỳ Hân, vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân, gây chú ý khi đăng tải hình ảnh, clip ngồi xe lăn trên sân pickleball. Theo bài đăng trên trang cá nhân, nàng WAG diện outfit thể thao màu xanh lá, bao gồm polo và chân váy xếp ly, xách túi Louis Vuitton hình chú chó, ngồi trên xe lăn với phần đùi bị băng bó.

Chồng cô đẩy xe lăn cho vợ vào sân. Theo chia sẻ của Kỳ Hân trên mạng xã hội, ban đầu cô vẫn giữ được thần thái tươi tắn, rạng rỡ.

Song, sau một thời gian trên sân, người mẫu có dấu hiệu bơ phờ, tỏ ra mệt mỏi, cần chồng theo sát. “Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn”, cô viết trên trang cá nhân.

Được biết, Kỳ Hân không ra sân để chơi mà chỉ theo dõi, cổ vũ các trận đấu pickleball. Cô từng tự nhận môn thể thao này là “đam mê khó bỏ”. Phía dưới phần bình luận, nhiều người quen, bạn bè để lại lời chúc nàng WAG sớm hồi phục, trở lại với niềm đam mê.

Đầu tháng 4, Kỳ Hân bị gãy xương đùi khi chơi pickleball tại một sự kiện ở TP.HCM. Sau khi gặp chấn thương, vợ Mạc Hồng Quân đăng tải bức hình nằm bó bột trong bệnh viện. “Cứ tưởng tìm được môn thể thao chân ái của đời mình, mà giờ gãy xương đùi rồi”, cô viết.

Trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân cũng cập nhật tình trạng của vợ sau khi gặp chấn thương. “Kể cũng ngộ, vợ em chẳng bao giờ chơi được môn gì quá 3 hôm. Thế mà từ khi đánh pickleball, hôm nào cũng 3-4 tiếng ngoài sân. Chấn thương mà em nhìn còn thấy sợ. Thế mà phẫu thuật xong vẫn hỏi bác sĩ bao giờ đánh pickleball lại được”, anh viết.

Trong suốt thời gian Kỳ Hân nằm điều trị, hồi phục tại bệnh viện, chồng cô luôn có mặt bên cạnh, đồng hành và chăm sóc vợ. Người mẫu cho biết đau đớn do chấn thương, song cảm thấy được an ủi phần nào khi có nửa kia sát cánh.

Trước đó, Kỳ Hân có mặt tại Hà Nội, ngồi trên hàng ghế khán giả, theo dõi trận giao hữu JOOLA Pickleball Legends Tour 2025. Trao đổi với Tri Thức - Znews ở sự kiện, cô cho biết chính thức chơi pickleball trong 2 tháng, tìm thấy niềm đam mê với bộ môn này.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Kỳ Hân đã đăng tải hình ảnh ra sân pickleball từ cuối năm ngoái. Thời gian đầu có thể là giai đoạn học chơi của nàng WAG.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Kỳ Hân chia sẻ thần tượng “tay vợt pickleball số 1 thế giới” Ben Johns và “huyền thoại quần vợt” Andre Agassi.

Cô có mặt tại buổi thi đấu biểu diễn ở Nhà thi đấu Gia Lâm ngày 27/3 để chứng kiến tận mắt kỹ thuật, lối chơi của Ben Johns.

“Trình độ của anh ấy là điều không cần bàn cãi. Tôi không nghĩ ra cái tên nào có thể vượt qua Ben Johns. Với trận hôm nay, anh ấy thắng là được. Tỷ số không quan trọng”, Kỳ Hân hào hứng chia sẻ khi ngồi trên hàng ghế khán giả.

Tại sự kiện ở Hà Nội, nàng WAG cũng xách chiếc túi Louis Vuitton hình chú chó độc đáo mà cô mang theo khi ngồi xe lăn ra sân pickleball mới đây.

