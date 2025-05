Người phụ nữ Mỹ cưới mối tình đầu sau 27 năm chia tay

Aimee Snyder (Kentucky, Mỹ) cho rằng gần 3 thập kỷ xa cách đã giúp cô và bạn đời trưởng thành và sẵn sàng dành cho nhau.

Aimee Snyder cùng tình đầu kết hôn năm 2022.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày Aimee lướt Facebook với tâm trạng hoài niệm. Cô tìm kiếm những gương mặt quen thuộc từ thời thơ ấu và bất chợt nhớ đến Chuck, chàng trai từng là mối tình đầu của cô vào năm 1989.

Cả hai gặp nhau tại nhà thờ, nơi họ quen biết nhiều năm trước khi chính thức hẹn hò. Ký ức về lần đầu tiên Chuck vô tình khiến Aimee bị thương vì một cú đánh bóng chuyền mạnh vẫn khiến cô mỉm cười.

“Cậu ấy nhảy lên để đánh bóng, còn tôi thì cố chặn. Kết quả là quả bóng thương hiệu Voit đập thẳng vào mặt tôi, máu mũi chảy lênh láng", Aimee kể với Newsweek. Sau vụ việc, Chuck đến xin lỗi và bắt đầu để ý đến cô. Họ nhanh chóng trở thành một đôi, cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm tuổi trẻ.

Tuy nhiên, mối tình ấy không kéo dài. Sức ép từ nhà thờ và gia đình khiến họ phải chia xa.

Aimee cho biết cô mang tư tưởng nữ quyền, không được lòng nhà thờ, trong khi Chuck lại là gương mặt đại diện của nhóm thanh niên.

Sau một vụ tai nạn xe hơi, Chuck hôn mê 3 ngày, Aimee là người đầu tiên anh nhận ra khi tỉnh lại. Nhưng điều đó lại khiến mối quan hệ của họ càng thêm căng thẳng với gia đình. Cuối cùng, cả hai mất liên lạc khi Aimee chuyển đến Florida (Mỹ), sống cuộc đời tự lập sau những biến cố gia đình.

Aimee và Chuck từng hẹn hò thời trẻ.

27 năm trôi qua, Aimee tình cờ tìm thấy trang Facebook của Chuck.

Cô gửi một tin nhắn, nhưng phải chờ vài tháng mới nhận được hồi đáp. Ban đầu, cả hai đều ngập ngừng.

“Tôi lo anh ấy sẽ không thích tôi vì tôi tăng cân. Còn anh ấy thì tự ti vì đã mất đi mái tóc", Aimee chia sẻ. Nhưng khi bắt đầu trò chuyện, mọi khoảng cách dường như tan biến.

“Chúng tôi nói chuyện như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại", cô nói. Sau nhiều tháng trò chuyện qua mạng, Aimee quyết định bay từ Florida đến Michigan (Mỹ) để gặp Chuck. Quyết định táo bạo ấy đã thay đổi tất cả. Chuck thu dọn hành lý, theo cô về Florida, và họ bắt đầu cuộc sống chung.

Ngày 22/2/2022, Aimee và Chuck chính thức trở thành vợ chồng trong một lễ cưới giản dị tại công viên Philippe Park (Florida). Trước đó, Chuck đã cầu hôn Aimee tại một cửa hàng đồ cũ bằng cách đặt tấm khăn voan cô dâu lên đầu Aime. Sau đó, anh xin phép bố dượng Aimee để lấy cô làm vợ.

Món quà cưới của Aimee dành cho Chuck là một quả bóng chuyền in hình ảnh ngày họ gặp nhau, kèm dòng chữ “You had me at first Voit” (tạm dịch: "Anh đã chinh phục em ngay từ cú Voit đầu tiên"), nhắc lại khoảnh khắc gặp gỡ "định mệnh" của cả hai.

Aimee tin rằng khoảng thời gian xa cách là cần thiết để cả hai trưởng thành và sẵn sàng dành cho nhau.

"Chúng tôi cần thoát khỏi những ràng buộc của tôn giáo và tìm lại chính mình", cô nói. Trong những năm xa cách, Aimee sống tự do, làm việc với các ban nhạc, trong khi Chuck có cuộc sống hoàn toàn trái ngược.

“Anh ấy giúp tôi kiềm chế những xung động bốc đồng, còn tôi kéo anh ấy ra khỏi vỏ bọc của mình", cô chia sẻ.

Aimee tìm lại người yêu cũ vì họ đã từng có kỉ niệm đẹp.

Dù câu chuyện mang màu cổ tích, Aimee không khuyên ai cũng nên tìm về người cũ, trừ khi mối quan hệ ấy từng là một phần ký ức đẹp.

“Miễn là có sự tôn trọng lẫn nhau, tôi nghĩ nên để tình yêu có cơ hội đâm chồi lần nữa", cô nói.