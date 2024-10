Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 1 tỷ khi đăng ký giải chạy cho con

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa qua, chị T. (ở Hà Nội) có truy cập quảng cáo trên trang Facebook “KIDS RUN - Marathon” về giải chạy cho các bạn nhỏ 4-15 tuổi và gia đình.

Thấy đây là sân chơi bổ ích cho con, chị T. đã nhắn tin đăng ký tham gia. "Ban tổ chức" yêu cầu tham gia hoạt động khảo sát cho phụ huynh để được xét duyệt chính thức vào nhóm chung giao lưu, trao đổi.

Khi tham gia vào nhóm, chị T. được một người tự xưng là "phụ huynh" nhờ giúp các nhà tài trợ trong một sự kiện chạy bộ để tăng doanh số bán hàng. Sau khi chuyển khoản 850.000 đồng và 3 triệu đồng, chị đã nhận lại đủ số tiền đã gửi.

Tuy nhiên, khi số tiền yêu cầu tăng lên, chị T. không nhận lại được và bị các "phụ huynh rởm" trong nhóm nhắn tin hỏi han, cho biết họ cũng không thể rút tiền, nhưng nếu thực hiện thêm nhiệm vụ, sẽ nhận lại đủ số tiền của cả hai lần trước.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị T. yêu cầu các "phụ huynh" cung cấp ảnh căn cước. Thấy các ảnh này có vẻ đáng tin cậy, chị đã tiếp tục chuyển tiền thêm 7 lần, với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng . Khi không thể rút được tiền, chị mới nhận ra mình đã bị lừa và đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội. Tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà không xác định rõ danh tính người nhận.

Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý.

