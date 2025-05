Người phụ nữ suýt 'sập bẫy' lừa đảo vì tin gói quà 800 triệu USD

Trước đó, bà B.T.N.T (53 tuổi, xã Phước Sơn) qua mạng xã hội có làm quen với một người đàn ông tự xưng là quân nhân Mỹ qua Facebook. Trong quá trình làm quen người này nói rằng có một số tiền lớn và muốn chuyển về cho bà T. giữ giúp để làm từ thiện.

Ngày 8/5, bà T. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên sân bay, thông báo có một gói hàng từ nước ngoài gửi về cho bà.

Người gọi yêu cầu bà T. nộp 135 triệu đồng để nhận gói hàng, bên trong có 800 triệu USD . Bà T. đã chuẩn bị số tiền này và đến tiệm vàng Ngọc Q. (ở xã Phước Sơn) để nhờ chuyển tiền.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông Võ Ngọc Q., chủ tiệm vàng, đã ngăn cản và trình báo Công an xã Phước Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Sơn đã nhanh chóng xác minh và làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản cho bà T.

Theo Công an xã Phước Sơn, khi được mời về trụ sở làm việc, bà T. vẫn không tin mình đang bị lừa. Lực lượng công an sau đó đã giải thích, dẫn chứng các vụ việc lừa đảo trước đó để bà T. tin. Cơ quan cũng tuyên truyền cho bà và gia đình nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội.

