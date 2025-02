Người phụ nữ tử vong bất thường trên tầng 2 nhà anh chồng

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch, Đức Trạch và Hải Phú liên quan đến hành vi đánh bạc.