Người trẻ 9X đầu tư chung cư 4 tỷ đồng dịp cuối năm

Dịp cuối năm, người trẻ TP.HCM và Hà Nội ưa đầu tư vàng, bất động sản để giữ tiền an toàn giữa biến động thị trường, đồng thời tạo thu nhập mới cho năm sau.

Mỹ Ngọc (25 tuổi, phường Tân Phú, TP.HCM) quyết định mua vàng trong những tháng cuối năm khi thấy giá cả leo thang liên tục. Cô dự định đầu tư ngắn hạn, bán ra trước Tết để có thêm một khoản chi tiêu, mua sắm.

Quyết định này của Ngọc được phụ huynh ủng hộ. Bố mẹ cô cho rằng khoản đầu tư này tương đối an toàn, có khả năng sinh lời lâu dài. Vì thế, dù Mỹ Ngọc quyết định “lướt ván”, sớm bán ra để gia tăng ngân sách tiêu Tết hay tích trữ vàng, gia đình cô đều đồng tình.

Giữa tháng trước, nữ nhân viên văn phòng trích 150 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, gửi mẹ nhờ mua một lượng vàng. Tuy nhiên, biến động giá cả thị trường nằm ngoài dự đoán, kế hoạch của nhà đầu tư.

Khi thấy giá vàng có xu hướng giảm, Mỹ Ngọc lo lắng không thể thu lời nếu bán ra sớm. Khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng trở thành dài hạn. Sau khi theo dõi tình hình giá vàng trong một thời gian, Ngọc nhận thấy xu hướng tăng đều về lâu dài, cảm thấy phần nào yên tâm về quyết định của mình.

Không riêng Ngọc, trong bối cảnh thị trường cuối năm có nhiều biến động, một số người trẻ tại TP.HCM và Hà Nội đang tích cực tìm kiếm và dịch chuyển dòng vốn vào các kênh đầu tư truyền thống, an toàn hơn như vàng, bạc và cả bất động sản.

Xu hướng này thể hiện sự dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản trú ẩn an toàn, được xem là giải pháp giữ tiền hiệu quả giữa kinh tế nhiều biến động, đồng thời mở ra cơ hội tạo thêm khoản thu nhập hoặc tích lũy lớn cho kế hoạch tài chính dài hạn trong năm mới.

Mua vàng, 'lướt' bạc

Trên thực tế, Mỹ Ngọc cũng không quá thiếu thốn tiền chi tiêu, mua sắm Tết cho bản thân và gia đình, chỉ định gia tăng ngân sách để thoải mái “vung tay” sau một năm làm việc vất vả. Nếu không có khoản này, Ngọc đành tiêu dùng vừa phải, ưu tiên mua những món cần dùng.

Mỹ Ngọc mua 150 triệu vàng để bán trước Tết. Ảnh: NVCC.

Với số vàng đã đầu tư, Mỹ Ngọc ủy quyền sử dụng cho mẹ. Hai mẹ con thống nhất sẽ đưa ra quyết định bán khi được giá, không bán vội vì chi tiêu trong gia đình.

“Tôi bận rộn công việc, không thể theo dõi giá vàng sát sao. Mẹ giúp tôi phần này”, Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tương tự Mỹ Ngọc, Nguyễn Minh (31 tuổi, phường Bình Trị Đông, TP.HCM) vẫn giữ thói quen quen thuộc mua vàng tích lũy cho tương lai. Mỗi dịp cận Tết, khi tiền thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận kinh doanh về tay, anh lại ghé tiệm vàng mua thêm vài phân để dành.

Suốt 5 năm qua, Minh xem vàng là kênh đầu tư dài hạn, ít rủi ro và phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

“Mỗi khi có tiền về, tôi thường mua vài phân để đó. 2 tháng gần đây, tôi gom được khoảng 4 phân, trước đó tôi mua 1 lượng vàng”, anh nói. Với anh, vàng là tài sản hữu hình, dễ cất giữ, chia nhỏ khi cần và ít chịu tác động từ biến động kinh tế hay chính trị.

Anh không đặt nặng chuyện theo dõi giá mỗi ngày và hầu như không có kế hoạch bán ra.

“Tôi mua để dành cho tương lai, không phải để 'lướt sóng'. Cứ có tiền là mua, giá tăng hay giảm cũng không quá quan trọng”, Minh chia sẻ.

Nguyễn Minh tích cực mua vàng định kỳ vào cuối năm. Ảnh: NVCC.

Nhờ sống cùng cha mẹ, chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng không nhiều nên anh có thể trích phần lớn thu nhập cho việc tích lũy. Minh bắt đầu mua vàng từ những ngày đi làm đầu tiên, từng dành dụm để tổ chức đám cưới, rồi sau đó duy trì thói quen tích vàng hàng tháng.

“Mỗi tháng tôi đặt mục tiêu mua 1-2 phân, tùy tình hình tài chính. Tôi xem đó là cách an toàn nhất để tích lũy tài sản. Sang năm 2026, tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục làm việc, không gặp biến cố gì buộc phải bán số vàng đó, trừ khi là để mua tài sản lớn như nhà hoặc xe”, anh nói.

Bên cạnh vàng, bạc đang nổi lên như lựa chọn trú ẩn an toàn cho nhiều người trẻ cuối năm, trong đó có Hà Thúy (29 tuổi, phường Bình Quới, TP.HCM). Với kinh nghiệm “lướt bạc” thành công đầu năm nay, thu lời khoảng 20% chỉ trong vài tuần, Thúy tin rằng bạc có tín hiệu tích cực hơn so với vàng, vốn thường giảm giá trước Tết do bán tháo chi tiêu.

“Giai đoạn này thị trường biến động mạnh, dòng tiền chuyển dịch sang kim loại quý, và bạc là cơ hội đáng cân nhắc”, cô nhận định. Hiện Thúy dự định theo dõi giá thêm một thời gian ngắn, nếu khả quan sẽ rút hơn nửa vốn từ chứng chỉ quỹ để chuyển sang bạc.

Thúy bắt đầu đầu tư chứng chỉ quỹ khoảng 4 tháng trước, với số vốn chiếm 60% tiền tiết kiệm, chọn quỹ mở nhờ tính linh hoạt cao để rút dễ dàng khi cần. Nửa đầu năm nay là thời điểm thuận lợi, khi nhiều quỹ cổ phiếu tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, sang quý IV, quỹ cô đang đầu tư bắt đầu chững lại, lợi nhuận không giảm nhưng cũng không nhích thêm.

“Tôi đang xem xét rút bớt một nủa để tìm kênh sinh lời cao hơn”, Thúy chia sẻ.

Đầu tư bất động sản

Trong khi nhiều người trẻ mua vàng và bạc, Anh Dũng (32 tuổi, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại lựa chọn đầu tư vào bất động sản dịp cuối năm. Anh xác định đây là khoản đầu tư dài hơi, tạo ra lợi nhuận lớn sau này.

Sau khi gom góp được một khoản lớn từ thưởng quý, hoa hồng dự án và hoạt động kinh doanh, Dũng chung vốn với bạn, mua một căn chung cư 2 phòng ngủ. Cả hai nhận thấy căn nhà có mức giá phải chăng, vị trí đẹp và khả năng thanh khoản tốt.

Bất động sản cuối năm khiến lo lắng về giá tăng vọt, bỏ lỡ cơ hội nếu không "xuống tiền" kịp thời. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

“Nếu không ‘xuống tiền’ ngay, giá nhà ở khu vực này có khả năng tăng cao. Khi đó, chúng tôi không còn đủ tiềm lực tài chính để đầu tư”, Dũng nói.

Căn hộ được bán ra với mức giá hơn 4 tỷ đồng . Ban đầu, Anh Dũng và bạn dự định cho thuê, thu về khoảng 15 triệu đồng/tháng. Theo anh, việc cho thuê không chỉ kiếm thêm một khoản thu nhập thụ động hàng tháng, mà còn góp phần giúp căn nhà “có hơi người”, dễ bán sau này.

Anh và bạn hy vọng giá căn hộ này có thể tăng lên mức 5- 6 tỷ đồng trong tương lai, trở thành khoản đầu tư sinh lời lớn cho cả hai. Trước khi quyết định mua bất động sản này, đôi bạn cũng tham khảo nhiều dự án, loại hình căn hộ suốt năm nay.

“Đây là khoản đầu tư lớn, chúng tôi phải đắn đo nhiều. Tôi và bạn tưởng không kịp ‘chốt’ căn nào trong năm nay, song cuối cùng lại có duyên với căn chung cư này”, Dũng cho biết.