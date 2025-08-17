Người trẻ cần làm gì để mua nhà mà không 'ngộp nợ'?

Lãi suất thả nổi tăng mạnh sau thời gian ưu đãi đang trở thành rào cản lớn với nhiều người trẻ muốn sở hữu nhà.

Mua nhà dễ dàng hơn nếu người trẻ biết tận dụng gói vay ưu đãi. Ảnh minh họa: Freepik.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), trong 6 tháng đầu năm 2025, tất cả dự án nhà ở thương mại mở bán mới tại TP.HCM đều có giá không dưới 40 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, dữ liệu của hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho thấy hơn 6.800 căn mở bán mới trong quý II, gần gấp đôi 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, giá bán các dự án mới đều được chủ đầu tư để ở ngưỡng cao, trung bình 79 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì và chiết khấu), tăng 33% so cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết ngay nhóm có thu nhập 40-50 triệu đồng/tháng cũng e ngại xuống tiền nếu thiếu sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

"Áp lực trả nợ vay quá lớn, nhất là lãi suất thả nổi tăng mạnh sau thời gian ưu đãi, khiến nhiều người trẻ trì hoãn kế hoạch mua nhà, dù nhu cầu ở thực vẫn rất cao", ông nói.

Vậy, trong bối cảnh lãi suất thả nổi leo thang, người trẻ cần làm gì để vừa tiến gần giấc mơ an cư, vừa tránh “ngộp nợ”?

Chọn thời điểm vay hợp lý

Lãi suất và giá bất động sản luôn biến động theo chu kỳ, vì vậy người mua cần quan sát thị trường để chọn thời điểm tốt. Vay khi giá nhà ổn định hoặc lãi suất ưu đãi sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Ngoài ra, bạn nên cân nhắc vay vào lúc công việc và thu nhập cá nhân ổn định, hoặc khi nhận được các khoản thưởng, lợi nhuận đầu tư. Sự kiên nhẫn trong việc “canh thời điểm” đôi khi quan trọng hơn cả việc cố gắng trả nợ nhanh.

Tận dụng các gói vay mua nhà ưu đãi

Khi lãi suất thị trường có xu hướng tăng, việc tìm được gói vay ưu đãi, thời hạn dài sẽ giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng. Bạn nên ưu tiên ngân hàng có chính sách linh hoạt và điều kiện giải ngân phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Hiện nay, HDBank là một trong số ít ngân hàng cung cấp gói vay mua nhà lên tới 50 năm - dài nhất thị trường, hỗ trợ 90% giá trị tài sản đảm bảo, ân hạn gốc tối đa 5 năm, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm.

Tăng vốn tự có trước khi vay

Một khoản vốn tự có lớn sẽ giúp bạn giảm số tiền vay và rủi ro lãi suất biến động. Người trẻ có thể bắt đầu tích lũy từ sớm bằng cách tiết kiệm kỷ luật, cắt giảm chi tiêu không cần thiết hoặc đầu tư an toàn để sinh lời.

Bạn nên áp dụng các phương pháp tích lũy từ sớm để giảm số tiền vay. Ảnh minh họa: Freepik.

Càng nhiều vốn tự có, hồ sơ vay càng dễ được phê duyệt với điều kiện tốt. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo khoản vay không vượt quá khả năng chi trả.

Ưu tiên trả bớt nợ khi có nguồn thu đột biến

Khi nhận được khoản thu bất ngờ, như thưởng lớn, lợi nhuận đầu tư, bán tài sản, bạn nên ưu tiên trả bớt nợ gốc. Việc này giúp giảm tổng lãi phải trả và rút ngắn thời gian vay, đặc biệt hữu ích khi lãi suất thả nổi có xu hướng tăng.

Xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng

Trước khi ký hợp đồng vay, nên chuẩn bị quỹ dự phòng đủ chi phí sinh hoạt cho ít nhất 6 tháng. Quỹ này sẽ bảo vệ bạn trước rủi ro mất việc, giảm thu nhập hoặc biến cố sức khỏe.

Song, bạn cần quản lý chi tiêu chặt chẽ, đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể và duy trì kỷ luật tài chính. Với khoản vay dài hạn, đây là yếu tố then chốt giúp bạn vừa trả nợ đúng hạn, vừa giữ được chất lượng cuộc sống.