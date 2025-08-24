Người trẻ Hà Nội 'camp rào' từ sáng sớm chờ xem hợp luyện diễu binh

Buổi tổng hợp luyện lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu 20h, nhưng từ 7h, nhiều bạn trẻ đã có mặt để giữ chỗ đẹp.

Thanh Nhàn (phải) cùng bạn đến khu vực đường Hùng Vương để tìm chỗ đẹp, chờ xem diễu binh. Ảnh: Linh Vũ.

Sáng 24/8, người dân Hà Nội bắt đầu đổ về các tuyến đường quan trọng để chọn vị trí đẹp, chờ đến giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào tối cùng ngày.

7h sáng, Hoàng Diệu Thương cùng nhóm đồng nghiệp 8 người cùng công ty đã đến khu vực đường Hùng Vương để chờ khối Tác chiến điện tử. Dù đến từ sớm, cô bất ngờ khi phát hiện nhiều người đã đến từ 5h để có vị trí đẹp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thương cho biết cô yêu thích Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và các chiến sĩ trong đội hình diễu binh vì ngoại hình sáng, nổi bật. Đối với cô gái, diễu binh A80 là dịp đặc biệt nên dù thời tiết nắng nóng, cô vẫn sẵn sàng chờ đợi để tận mắt chứng kiến những hình ảnh mãn nhãn trong hoạt động này.

Khu vực nút giao Phan Đình Phùng - Hùng Vương đã kín chỗ. Ảnh: Linh Vũ.

Tương tự, đến điểm "camp rào" từ 7h30, Thanh Nhàn cho biết anh từng bỏ lỡ nhiều "concert quốc gia" nên lần này quyết định ra đường từ sớm để chọn vị trí đẹp, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện vào 20h.

Nhàn và cô bạn thân chọn vị trí nút giao Phan Đình Phùng - Hùng Vương để quan sát khối Phòng hoá (Binh chủng Hóa học) vì có người thân là chiến sĩ Bùi Viết Trường tham gia giám sát đội hình.

Nguyễn Hiền (giữa) đi từ Thanh Hóa đến Hà Nội để xem diễu binh. Ảnh: Linh Vũ.

Trong khi đó, từ đêm 23/8, Nguyễn Hiền đã cùng nhóm bạn thân đi từ Thanh Hóa để hòa vào dòng người xem tổng hợp luyện diễu binh vào tối 24/8 tại Hà Nội.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đến Hà Nội xem diễu binh, Hiền cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, áo và khăn giấy để chờ đến tối. Cô gái đồng thời cho biết cả nhóm chọn đứng tại khu vực Hùng Vương vì “ở đây đông vui”.

Khi được hỏi muốn chiêm ngưỡng khối nào nhất, Hiền vui vẻ nói cô muốn được xem tất cả khối diễu binh và mong các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự kiện quan trọng này.

Tại khu vực nút giao Phan Đình Phùng - Hùng Vương, người dân mang theo thảm, bạt, đồ ăn và các vật dụng che chắn để chờ buổi tổng hợp luyện diễn ra vào tối 24/8. Bất chấp thời tiết oi nóng 31-33 độ C, nhiều người vẫn kiên trì giữ chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 24/8 có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đến đêm, TP có thể nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.