Người trẻ làm chủ đường đua mua vé Tết

Để tránh gặp tình trạng giá tăng vọt hay chạy đôn đáo mua vé cận Tết, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị sẵn bí kíp săn được chiếc vé với giá hợp lý nhất.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán - kỳ nghỉ lễ lớn và quan trọng bậc nhất trong năm với người Việt. Cứ đến dịp này, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người con xa quê, lại có chung nỗi lo mang tên mua vé Tết.

Hiểu rõ nhu cầu này, các hãng hàng không, tàu hỏa, xe khách… thường xuyên cập nhật lịch trình bán vé. Bên cạnh đó, các ứng dụng đặt vé hay ví điện tử cũng vào cuộc khi tung nhiều voucher hấp dẫn cho người dùng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ 4 bí kíp để mua chiếc vé về quê đón Tết với mức giá hợp lý.

Canh thông báo từ các hãng

Để sở hữu tấm vé Tết giá tốt, bạn cần nắm thông báo chính thức từ các hãng vận chuyển. Ngoài thời gian bắt đầu mở bán, các đơn vị này cũng thường xuyên cập nhật thêm hạng vé bổ sung hay dịch vụ đặc biệt cho những chuyến Tết. Do đó, bạn nên thường xuyên theo dõi thông báo từ fanpage và website chính thức của các hãng xe khách, tàu hỏa hoặc hàng không.

Bạn nên check thường xuyên thông báo từ các hãng để nhận được giá vé tốt nhất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, nơi mọi người chia sẻ thông tin về lịch mở bán, các chương trình ưu đãi hoặc nhắc nhau kinh nghiệm săn vé rẻ hơn.

Đặt vé thông qua ứng dụng

Phương Linh (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) không nằm ngoài cuộc đua săn vé Tết. Cô cho biết đã mua vé về quê từ ngày 22/10 thông qua ví điện tử, với giá khoảng 4,3 triệu đồng - mức giá với Phương Linh là hợp lý và tiết kiệm hơn so với các năm trước.

"Dù đi làm xa quê được 3 năm, nhưng năm nào mình cũng căng thẳng khi check giá vé Tết. Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội năm nào cũng đắt, nên mình thường check giờ bay và cân đối lịch trình để tiết kiệm nhất. Mình vừa đặt vé Tết thông qua ứng dụng ShopeePay vì có ưu đãi, giảm được kha khá khi mua vé máy bay đấy", Phương Linh tâm sự thêm.

Bạn có thể nhận được nhiều ưu đãi khi mua vé Tết thông qua các ví điện tử.

Với thế mạnh rành công nghệ, người trẻ ưa chuộng đặt vé qua các ứng dụng trực tuyến. Bởi không chỉ tiết kiệm thời gian, phương thức này còn mang lại sự tiện lợi và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Các ứng dụng thường cho phép người dùng so sánh giá, chọn chỗ ngồi và thanh toán nhanh chóng chỉ trong vài cú chạm. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội nhận mức giá ưu đãi hấp dẫn khi có thể giảm 10-30% giá vé.

Tránh mua vé trong khung giờ cao điểm

Một trong những cách giúp tiết kiệm chi phí khi mua vé Tết là chọn thời gian khởi hành hợp lý. Tuấn Anh (nhân viên một công ty truyền thông tại TP.HCM) cho biết đã chọn lịch trình bay đêm và xin làm online, về quê sớm để mua được giá vé tốt, tránh khung thời gian cao điểm.

Không chỉ Tuấn Anh, nhiều người đi làm xa cũng phải cân đối lịch trình và thời gian di chuyển phù hợp khi mua vé Tết, đặc biệt là vé máy bay. Bởi hàng năm, trước dịp Tết Nguyên đán khoảng 4-5 tháng, các hãng hàng không thường mở bán với số lượng lớn, cùng loạt ưu đãi dành cho khách đặt sớm. Bạn có thể lên kế hoạch bay sớm và chọn mua vé từ thời điểm trước thời gian bay khoảng 2-3 tháng.

Về quê sớm giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí mua vé Tết, vừa có thêm thời gian bên gia đình.

Bên cạnh đó, bạn nên chọn ngày di chuyển sớm hơn 2-3 ngày so với thời gian cao điểm. Ví dụ, mọi người thường chọn bay vào ngày 28-29 tháng Chạp, bạn có thể sắp xếp công việc, lên kế hoạch sớm để di chuyển trong 22-25 tháng Chạp - giúp vừa tiết kiệm tiền, vừa tránh cảnh xếp hàng đông đúc. Ngoài ra, những chuyến bay trong khung giờ tối muộn hoặc rạng sáng cũng có giá vé rẻ hơn.

Chuẩn bị "full giáp" khi mua vé

Mua vé Tết không chỉ đòi hỏi sự nhanh tay mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi nhiều loại vé với mức giá ưu đãi thường bán hết khá nhanh, đặc biệt với vé máy bay hoặc tàu hỏa. Do đó, bạn nên đăng nhập sẵn tài khoản trên ứng dụng đặt vé, lưu trước thông thông tin cá nhân và hành trình mong muốn. Điều này giúp bạn thao tác nhanh chóng khi vé chính thức mở bán, tránh tình trạng bị hệ thống quá tải làm gián đoạn.

Ngoài ra, bạn cũng cần nắm rõ quy định thời gian chốt vé của từng hãng. Một số ứng dụng thường cho phép giữ vé trong 5-10 phút, nếu không thanh toán kịp sẽ hủy vé. Do đó, việc chuẩn bị kết nối Internet ổn định, kiểm tra số dư tài khoản và sẵn sàng thanh toán cũng rất quan trọng.

Tết là dịp lễ ý nghĩa hàng năm, và những chiếc vé Tết tiết kiệm sẽ giúp bạn có tâm trạng vui vẻ và phấn khởi chờ mong ngày tháng sum họp bên gia đình, thay vì lo tình trạng "cháy ví". Bạn có thể săn vé Tết từ ngay hôm nay để nhận được ưu đãi tốt nhất, giúp tiết kiệm khoảng 10-30% chi phí so với thông thường.