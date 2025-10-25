Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Việt ăn mì gói nhiều nhất hành tinh

  • Thứ bảy, 25/10/2025 17:09 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Theo báo cáo của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), mỗi người Việt tiêu thụ trung bình 81 khẩu phần mì ăn liền trong năm 2024, giữ vững vị trí số 1 toàn cầu.

Từ năm 2021, Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng về mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người. Ảnh: ET Food Voyage.

Năm 2021, Việt Nam vượt Hàn Quốc, lần đầu leo lên vị trí số một về mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người. Cột mốc này được duy trì liên tục cho đến nay.

Xếp ngay sau Việt Nam là Hàn Quốc - quốc gia nổi tiếng với văn hóa ramen - với 79 khẩu phần/người/năm. Các vị trí tiếp theo trong top 10 gồm: Thái Lan (57), Nepal (54), Indonesia (52), Nhật Bản (47), Malaysia (47), Đài Loan (Trung Quốc) (40), Philippines (39) và Trung Quốc (bao gồm đại lục và Hong Kong) với 31 khẩu phần/người/năm.

Từ năm 2020 trở về trước, Hàn Quốc từng nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, kể từ 2021, Việt Nam chính thức trở thành "vương quốc mì gói" của thế giới.

Không khó để lý giải độ phổ biến của mì ăn liền: rẻ, tiện, kích thích vị giác. Nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng, đây không phải thực phẩm tốt cho sức khỏe, bởi chúng được làm chủ yếu từ bột mì tinh luyện khiến chỉ số đường huyết cao, nhiều loại được chiên bằng dầu cọ, gói gia vị chứa hàm lượng muối lớn, dễ tăng huyết áp và gây kích ứng dạ dày, việc ăn mì quá nhanh khiến đường huyết tăng đột ngột.

Mi goi Viet Nam anh 1

Mì gói xuất hiện trong bữa ăn giá 3,5 triệu đồng tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Các chuyên gia khuyến nghị kết hợp mì ăn liền với thực phẩm giàu chất xơ và protein để làm chậm quá trình hấp thụ tinh bột.

Một số gợi ý khi chế biến và thưởng thức mì theo chuyên gia dinh dưỡng: trứng - bổ sung đạm, giúp no lâu; rau, kim chi - tăng chất xơ, giảm độ mặn; giá đỗ - nhiều protein, có hợp chất hỗ trợ huyết áp; giảm gói gia vị, bổ sung rau củ tươi để cân bằng hương vị; ăn chậm - giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

"Kịch bản tệ nhất" khi phải húp mì nhanh trong vài phút, chỉ cần thêm rau và trứng, tô mì không chỉ ngon hơn mà còn lành mạnh hơn một chút.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Hoàng Linh

