Người Việt chi hơn 13 tỷ đồng cho áo quần 'yêu nước'

Dịp Quốc khánh năm nay ghi nhận cơn sốt mua sắm trên sàn thương mại điện tử. Hơn 198.000 sản phẩm thời trang và phụ kiện in hình quốc kỳ đã được bán ra trong dịp 2/9.

Dịp lễ 2/9 năm nay, áo thun, khăn choàng in quốc kỳ và nhiều phụ kiện rực đỏ trở thành tâm điểm. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay chứng kiến làn sóng mua sắm các sản phẩm thời trang và phụ kiện mang màu sắc yêu nước bùng nổ trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Với giới trẻ, đi xem diễu binh, diễu hành không chỉ để tham dự hoạt động nghi lễ, mà còn là cơ hội thể hiện phong cách, ghi lại kỷ niệm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Xu hướng này mở ra cơ hội kinh doanh nhanh cho các shop online và startup cá nhân, vốn có thể chớp thời cơ tung sản phẩm ngắn hạn nhưng doanh thu cao.

Sắm đồ đi 'concert quốc gia'

Theo dữ liệu từ nền tảng SocialTrend của YouNet Media, từ ngày 1/8 đến 20/8, chủ đề Lễ Quốc Khánh 2/9 đã thu hút hơn 1,47 triệu lượt thảo luận và 8,23 triệu lượt tương tác, trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Nền tảng SocialHeat của YouNet Media chỉ ra Facebook (81,4%) và TikTok (16,8%) là hai kênh dẫn đầu về thảo luận. Trên TikTok, bên cạnh thông tin về các hoạt động diễu binh, diễu hành, người dùng còn sôi nổi chia sẻ về trang phục và phụ kiện để “lên đồ” tham gia đại lễ.

Năm nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc hay băng rôn, các phụ kiện như khăn choàng in họa tiết quốc kỳ, gấu bông mặc áo in cờ, lightstick, dây buộc tóc và vòng tay yêu nước cũng được người tiêu dùng quan tâm.

Khăn choàng in quốc kỳ chiếm gần 87% doanh thu phụ kiện. Ảnh minh họa: Châu Sa.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, nhiều cửa hàng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, tung ra các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa đất nước, như áo thun in quốc kỳ, in chữ “Việt Nam”, nón lá hay ghim áo hình cờ. Những sản phẩm này không chỉ ghi nhận doanh số tăng mạnh mà còn thúc đẩy một số cá nhân khởi nghiệp cấp tốc trong tháng 8, đạt kết quả bán hàng khả quan.

Tại Hà Nội, các chủ shop không chỉ bán online trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử mà còn tận dụng các buổi duyệt binh để chào hàng trực tiếp, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng.

Phụ kiện yêu nước thu về hơn 2 tỷ đồng

Theo báo cáo từ nền tảng EcomHeat của YouNet ECI, trong hai tuần đầu tháng 8 (3/8-16/8), TikTok Shop ghi nhận hơn 27.000 sản phẩm thời trang yêu nước, như áo thun và đồ bộ trẻ em, được bán ra từ 12 gian hàng hàng đầu, mang về 2,2 tỷ đồng doanh thu.

Trong khi đó, nhóm phụ kiện yêu nước, bao gồm khăn choàng, gấu bông, lightstick, dây buộc tóc và vòng tay, đạt 30.800 sản phẩm bán ra từ 13 gian hàng top đầu, thu về 2,1 tỷ đồng . Đặc biệt, khăn choàng yêu nước chiếm tới 86,6% tổng doanh thu nhóm phụ kiện trên TikTok Shop.

Các sản phẩm khác như lightstick (5,7%), gấu bông yêu nước (3,8%), dây buộc tóc (3,2%) và vòng tay yêu nước (0,7%) cũng góp phần tạo nên không khí rực rỡ cho dịp lễ.

Ngày lễ trọng đại thành cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các shop online. Ảnh minh họa: Châu Sa.

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn về sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến Quốc khánh 2/9 (23/7-23/8), tổng doanh số các sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến dịp đại lễ trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 13,5 tỷ đồng , với 198.100 sản phẩm bán ra.

So với cùng kỳ năm 2024, doanh số tăng 6.089% và sản lượng tăng 5.115%. Các sản phẩm trong phân khúc giá 100.000-200.000 đồng đóng góp lớn nhất, với doanh thu từ 2,5 đến 3,3 tỷ đồng , chủ yếu trên Shopee.

Hà Nội dẫn đầu về doanh số, chiếm 60,5% tổng thị phần. Con số này dễ lý giải bởi các hoạt động chính của đại lễ diễn ra tại thủ đô, kéo theo nhu cầu “lên đồ” tham gia sự kiện cao hơn hẳn so với những khu vực khác. Thực tế này cho thấy yếu tố địa lý và bối cảnh tổ chức sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiêu dùng.