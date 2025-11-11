Người Việt nên kiểm tra mật độ xương định kỳ để phòng ngừa loãng xương

Hầu hết người Việt có mật độ xương thấp, nguy cơ loãng xương cao. Do đó, chuyên gia khuyến nghị người dân nên kiểm tra sức khỏe xương định kỳ để phòng ngừa loãng xương sớm.

Đây là khuyến cáo của thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhãn hàng Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam trong chương trình “Anlene MoveCheck - kiểm tra sức khỏe xương”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đồng hành cùng người Việt xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng từ bên trong, bắt đầu từ hệ cơ xương khớp.

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam ký kết hợp tác dự án MoveCheck.

Trong khuôn khổ hợp tác, Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ chuẩn hóa năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên Anlene tham gia chương trình kiểm tra sức khỏe xương “Anlene MoveCheck”. Bên cạnh đó, hai bên sẽ triển khai các bài viết truyền thông giáo dục sức khỏe và công bố rộng rãi nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn, thông tin dinh dưỡng khoa học cho người Việt.

Giám đốc Marketing Anlene chia sẻ cam kết hơn 30 năm đồng hành sức khỏe vận động.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene (Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam), chia sẻ: “Trong hơn 30 năm qua, Anlene luôn tiên phong nghiên cứu và đổi mới dinh dưỡng để giúp hàng triệu người trên thế giới duy trì khả năng vận động linh hoạt. Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ mang lại giá trị thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, vun đắp sức khỏe tốt để có cuộc sống tràn đầy năng lượng”.

Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn khẳng định: “Việc hợp tác Anlene không chỉ dựa trên nền tảng sứ mệnh chung, mà còn là sự kết nối giữa thương hiệu quốc tế uy tín và tổ chức y học và sức khỏe hàng đầu trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam, nhằm ứng dụng kết quả, thành tựu y học vì sức khỏe người dân Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động sắp tới sẽ tạo nên tác động tích cực và bền vững”.

Viện trưởng Trương Hồng Sơn đánh giá việc hợp tác giúp nâng cao nhận thức sức khỏe xương.

“Anlene MoveCheck” là dự án được nhãn hàng Anlene triển khai từ thực tế báo động về tình trạng sức khỏe xương của người Việt Nam. Chương trình giúp mỗi người đánh giá sức khỏe hệ xương, phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn và được hướng dẫn cách cải thiện khả năng vận động. Thông qua việc sử dụng thiết bị y tế chuyên dụng với công nghệ siêu âm, tích hợp phần mềm chẩn đoán tối ưu, chuyên viên của Anlene hỗ trợ đo mật độ xương của người tham gia và đưa ra kết quả tương đối chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Cùng với đó, các bên sẽ triển khai hoạt động tư vấn dinh dưỡng và truyền thông sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học phù hợp tình trạng từng người.

“Hành trình Anlene MoveCheck là chặng đường đầy tự hào và yêu thương, khi được triển khai liên tục trong suốt 17 năm qua trên khắp lãnh thổ Việt Nam; tiếp cận, thực hiện đo xương cho hơn 1 triệu người dân tại nhiều tỉnh thành. Tất cả nhằm lan tỏa tinh thần sống tích cực, chủ động, vui khỏe vững vàng”, ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, trong hai năm tới, Anlene tiếp tục mở rộng quy mô chương trình đến vùng nông thôn và nhà thuốc truyền thống, hướng đến mục tiêu thực hiện gấp đôi số ca đo xương so với giai đoạn năm 2024-2025 nhằm trao cơ hội kiểm tra sức khỏe xương cho hơn 200.000 người mỗi năm.

Người tham gia được đo mật độ xương và tư vấn dinh dưỡng theo kết quả.

Đánh giá cao chương trình “Anlene MoveCheck” của nhãn hàng Anlene, TS.BS Trương Hồng Sơn cho rằng đây là cơ hội tốt để người dân có thể kiểm tra mật độ xương của mình, đồng thời biết được kiến thức trong bảo vệ sức khỏe xương, phòng ngừa nguy cơ loãng xương. Nếu mật độ xương thấp, người dân cần có sự điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tìm kiếm giải pháp can thiệp về dinh dưỡng. Cũng theo TS.BS Trương Hồng Sơn, thực tế, thực phẩm trong khẩu phần ăn của người Việt có hàm lượng canxi không cao, do đó cần bổ sung thêm canxi, Vitamin D, vitamin nhóm B... từ nhiều nguồn khác. Hơn nữa, Anlene là sản phẩm bổ sung có đầy đủ canxi, vitamin D, hoạt chất MFGM (màng cầu chất béo sữa) và vitamin nhóm B hỗ trợ cải thiện sức khỏe xương, khớp, cơ bắp, tăng cường sự dẻo dai.

Ông Roshan De Silva, Tổng giám đốc Công ty Fonterra Brands Việt Nam, cho rằng sự hợp tác của hai bên nhằm chia sẻ mục tiêu chung, là nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người Việt chủ động hơn và hiểu biết hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. “Sự hợp tác này chứng minh khi doanh nghiệp, giới khoa học và cộng đồng cùng bắt tay, việc hợp tác có thể tạo nên thay đổi tích cực, sâu rộng và bền vững cho sức khỏe người Việt”, ông khẳng định.