Nguy cơ phá sản vì bị vu khống

Tình trạng loan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đã đẩy nhiều cá nhân, hộ kinh doanh tới bờ vực phá sản. "Cõi mạng" vốn ảo nhiều, thực ít, thu hút nhiều bạn trẻ, nhưng đang phát sinh quá nhiều vấn đề.

Mới đây, bà Võ Thị Huyên (SN 1989, ngụ khu phố Tân Hòa, P.Đông Hòa, TP.HCM), đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng vì bị vu khống, xúc phạm trên mạng. Theo đó, người có hành vi vi phạm là bà H., chủ tài khoản TikTok có tên "Cô giáo...", người có quyền và nghĩa vụ liên quan là tài khoản TikTok "Vạch trần Huyen2k..." và "Gấu Bông Bunny...".

Bất ngờ xuất hiện trên mạng

Khoảng 18h42 ngày 21/8/2025, bà H., chủ tài khoản TikTok "Cô giáo...", đến Cửa hàng Phụ kiện - Mỹ phẩm - Tổng hợp Huyên 2K do bà Huyên làm chủ hộ kinh doanh. Khi vừa bước vào cửa hàng, bà H. có quay chụp không gian, sản phẩm. Vì trước đó bà H. từng là khách quen, nên bà Huyên đã lại chào hỏi và trò chuyện vui vẻ. Sau đó, bà Huyên có việc nên rời khỏi cửa hàng.

Lúc 3h36 ngày 22/8, bà Huyên liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa, xúc phạm và tống tiền, nên đã khóa máy vì nghĩ đây là cuộc gọi lừa đảo. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, bà Huyên mở điện thoại lên thì thấy có nhiều tin nhắn từ người lạ qua mạng xã hội với nội dung đe dọa, xúc phạm và hàng loạt các đánh giá 1 sao về cửa hàng trên nền tảng Google maps, kèm theo các bình luận công kích xúc phạm trên Fanpage của cửa hàng.

Lúc này, dưới phần bình luận của một bài viết trên Fanpage cửa hàng có bạn đã bình luận đường link tài khoản TikTok "Cô giáo..." của bà H. Thông qua đường link này, bà Huyên vào xem thì thấy tài khoản này đăng tải một video với tiêu đề (video thứ nhất): "Đi mua đồ mà tự nhiên về khóc, bữa sau quyết tâm mạnh mẽ hơn đứng cãi lại", kèm theo dòng mô tả: "Ngày 21/8/2025, tự nhiên bị vu oan rồi bị cho vô danh sách đen".

Bài đăng và video nói trên được lan truyền "chóng mặt" trên nền tảng TikTok. Bên dưới bình luận của bài viết, bà H. trực tiếp bình luận liên tiếp 2 hình ảnh đính kèm lần lượt là lượt đánh giá tiêu cực trên nền tảng Fanpage và Google maps về cửa hàng. Đặc biệt, ở phần bình luận xuất hiện nội dung tìm kiếm có liên quan trực tiếp đến cửa hàng: "huyen_2k_phukien shop" và lướt xuống bên dưới hàng loạt các bình luận "gắn" trực tiếp tên cửa hàng huyen_2k_phukienshop, huyen_2k_phukien,...

Cửa hàng của bà Huyên vốn rất đông khách và ế ẩm sau khi bị vu khống.

Đến ngày 23/8, trên một tài khoản TikTok khác (với số lượng 1,7 triệu người theo) đã dựa trên video của bà H., tiếp tục đăng tải video dẫn dắt dư luận với tiêu đề "Đi mua đồ cô gái tức đến phát khóc vì bị vu khống là "người của đối thủ, chủ shop đã xin lỗi sau ồn ào nhưng vẫn bao biện ?" , với 740.7k lượt xem và 391 bình luận đánh giá.

Tiếp đến, ngày 22/8, bà H. tiếp tục đăng tải thêm một video với nội dung (video thứ hai): "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lấy lại công bằng cho tui. Tui nghĩ tui đã có bài học lớn và chị chủ cũng thế, hi vọng vẫn cho shop thay đổi...".

Cùng ngày, bà Huyên đã nhanh chóng tìm cách liên hệ với bà H. để làm rõ và giải quyết sự việc. Qua trao đổi, bà Huyên khẳng định với bà H. rằng người đã chào hỏi bà H. ban đầu là chủ cửa hàng, và vào thời điểm xảy ra sự việc đã rời khỏi shop. Người trao đổi trực tiếp tại cửa hàng cho đến khi thanh toán cho bà H. lúc đó là nhân viên. Bà Huyên bày tỏ thiện chí, mong muốn được gặp bà H. để làm rõ sự việc. Bà H. cũng đồng ý một cuộc gặp mặt trực tiếp do mình tìm địa điểm.

Tuy nhiên, cùng ngày đó, bà H. lại yêu cầu bà Huyên cung cấp đoạn video camera ghi lại quá trình xảy ra sự việc để xác minh lại có đúng là 2 người khác nhau không. Để tránh hình ảnh của nhân viên bị tấn công như bà Huyên đang gặp phải, do không nhận được lời cam kết từ bà H. là "không đăng tải camera ngày 21/8/2025 lên mạng xã hội", nên bà Huyên từ chối gửi đoạn video qua mạng và đề nghị gặp để bà H. xem video và cung cấp cho bà H. nếu được yêu cầu. Sau nhiều lần bà Huyên nhắn tin xin địa điểm và thời gian thì bà H. từ chối với lý do lo ngại cho sự an toàn cá nhân và chặn luôn tài khoản của bà Huyên.

Tối 22/8, bà H. tiếp tục đăng tải liên tục 2 video khác nhau. Video thứ 3, nội dung: "Mọi người sẽ hiểu một phần lý do tại sao tui không gặp và chặn ạ. Mình xin quay lại chủ đề cũ của kênh...". Video thứ tư, nội dung: "một số lời chia sẻ mang tính cá nhân của cô với tụi em, tụi em có thể tham khảo hay cân nhắc thật kỹ trước khi tranh cãi và đăng tải lên mạng. Chuyện vừa qua cũng là một bài học lớn của cô, sau chuyện này thì chúng ta cùng lớn hẹ hẹ”. Video này, bà H. lấy sự việc xảy ra tại cửa hàng để tuyên truyền giáo dục cho học sinh về kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bà Huyên khẳng định nhân viên cửa hàng tại thời điểm trao đổi với bà H. với thái độ bình thường. Chính bà H. cũng tường thuật trong video của mình trên TikTok rằng, người của cửa hàng "không có nói kiểu la hét hay là nói liên tục" và chắc chắn là không có hành vi, lời nói hay đe dọa rằng sẽ đưa bà H. vào "danh sách đen", vào "group cảnh báo những cái người này như thế này đi so sánh giá..." như lời kể của bà H. trong các video trên TikTok.

Đặc biệt, từ khi vụ việc xảy ra cho đến nay, đã có rất nhiều các tài khoản TikTok như: "Vạch trần Huyen2k...", "Gấu Bông...", "Mèo Cam...",... liên tục đăng tải, loan truyền các thông tin sai sự thật về cá nhân, về cửa hàng của bà Huyên để lôi kéo cộng đồng mạng liên tục tấn công.

Lập vi bằng để tố cáo

Ngày 26/8, bà Huyên đã đến Văn phòng thừa phát lại Đức Hòa lập Vi bằng số 609/2025/VB-TPL, ghi nhận lại toàn bộ sự việc làm chứng cứ để giải quyết về sau.

Đến ngày 4/9, bất ngờ tất cả các video liên quan đến vụ việc giữa bà H. và cửa hàng của bà Huyên tại kênh TikTok "Cô giáo..." biến mất mà không có bất kỳ giải thích nào. Và cũng thật trùng hợp, cùng ngày này không còn bất kỳ ai nhắn tin, gọi điện chửi bà Huyên.

Từ một cửa hàng thuộc top đông khách nhất khu vực trong nhiều năm, nhưng khi vụ việc xảy ra đã khiến cho doanh thu giảm 50%/ngày so với những ngày trước khi xảy ra sự việc, giảm 80% doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Nếu tình trạng này kéo dài, bà Huyên buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh cửa hàng.

"Tuy trong video phản ánh trải nghiệm mua sắm, bà H. không nêu rõ tên cửa hàng tôi, nhưng phần bình luận bên dưới lại xuất hiện hàng loạt thông tin liên quan đến cửa hàng như: "huyen_2k_phukienshop" với những lời lẽ tiêu cực. Việc bà H. giữ thái độ im lặng, không phản hồi hay đính chính trước những bình luận này, và sau đó tiếp tục lên các video tiếp theo thực chất là một sự xác nhận ngầm bà H. đang nhắc đến cửa hàng tôi. Điều này đã dẫn đến việc nhiều người tìm đến số điện thoại, trang mạng xã hội của tôi để công kích, đe dọa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và danh dự cá nhân", bà Huyên bức xúc cho biết.

Hiện tại, bà Huyên đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đăng tải, loan truyền các thông tin sai sự thật trên không gian mạng của bà H.

Để thông tin khách quan, ngày 5/10, phóng viên đã liên hệ với bà H. nhằm ghi nhận ý kiến cá nhân về vụ việc nêu trên, tuy nhiên bà H. không đồng ý trả lời.