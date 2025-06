Nguyên chủ tịch Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà bị khởi tố

Ngày 19/6, thông tin từ Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết ban hành về việc truy thu tiền thuê đất đối với tổ chức, cá nhân thuê nhà làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, do sơ xuất, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty QL - KD nhà) không ban hành thông báo thu tiền thuê đất gửi các tổ chức, cá nhân đang thuê nhà, nên các tổ chức, cá nhân không nộp tiền thuê đất. Tổng tiền thuê đất chưa nộp là 35,2 tỷ đồng . Thông tin từ Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết cơ quan Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nguyên chủ tịch Công ty QL - KD nhà.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại cuộc họp nghe báo cáo về nội dung trên, tiền thuê đất, theo Luật Đất đai, các tổ chức, cá nhân đã sử dụng nhà giai đoạn nêu trên vẫn phải có trách nhiệm nộp tiền thuê đất.

Tiếp đến giai đoạn từ năm 2021 đến nay, chủ trương thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước mà Công ty QL - KD nhà đang cho thuê là chủ trương đúng quy định của Ban Thường vụ Thành ủy tại Văn bản số 378-TB/TU ngày 24/8/2021.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã triển khai công tác thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Từ năm 2021, Công ty QL - KD nhà đã ban hành thông báo thu hồi nhà cho thuê đối với 311 cơ sở nhà đất và không gia hạn hợp đồng thuê nhà là đúng quy định.

Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân viện cớ không được gia hạn hợp đồng thuê nhà nên không nộp tiền thuê đất; tính đến thời điểm hiện nay (từ năm 2021 đến nay), các tổ chức, cá nhân còn nợ tiền thuê đất là 48,5 tỷ đồng .

Theo quy định tại Luật Đất đai, người sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền thuê đất. Như vậy, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước trên đất mà không trả tiền thuê đất là vi phạm Luật Đất đai.

Việc tổ chức truy thu tiền thuê đất đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước từ năm 2018 đến nay, UBND TP Hải Phòng giao Công ty QL - KD nhà phối hợp với Chi cục Thuế khu vực 3 tính toán tiền thuê đất của từng tổ chức, cá nhân phải nộp từ 2018 đến nay; Lập tờ khai sử dụng đất của từng tổ chức, cá nhân để thực hiện nộp tiền thuê đất từ nay về sau; Gửi 2 tài liệu trên tới từng tổ chức, cá nhân đang sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Cùng với đó, giao Văn phòng UBND đề xuất Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác để thực hiện việc đối chiếu nợ tiền thuê đất. Chủ tịch UBND các quận, Giám đốc các Sở, ngành chỉ đạo cán bộ tham gia Tổ công tác, ưu tiên thời gian thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; Phối hợp với Công ty QL - KD nhà, Chi cục Thuế khu vực 3 để thực hiện việc truy thu tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê nhà làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân không hợp tác việc đối chiếu số nợ tiền thuê đất, yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với Công ty QL - KD nhà lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện nộp tiền thuê đất nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính và xử lý theo quy định pháp luật.