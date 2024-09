Nguyên nhân khiến gã cháu họ đào trộm mộ bác, tống tiền 5 tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, lời khai của Lưu Thanh Nam, kẻ đã đào mộ, trộm hài cốt bác họ, sau đó tống tiền gia đình 5 tỷ đồng, thể hiện do đối tượng nợ nần.

Như ANTĐ đã thông tin các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khẩn trương điều tra vụ trộm hài cốt, đe dọa tống tiền 5 tỷ đồng tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Sau 48 giờ đồng hồ nhận được tin báo của gia đình bị hại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt giữ và làm rõ động cơ, mục đích gây án của đối tượng.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 10/9, chị H.T.L. (SN 1989, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) nhận được tin nhắn của một tài khoản lạ yêu cầu chị L. chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng mình. Đối tượng đe dọa nếu báo công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt của bố chồng nữa. Ban đầu chị L. và gia đình không tin vì bố chồng chị đã mất nhiều năm và cũng không tin có loại tội phạm như vậy.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng Lưu Thanh Nam.

Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày, chị L. và gia đình đã ra mộ phần của bố tại nghĩa trang làng Triều Công, xã Quảng Lộc, thì phát hiện ngôi mộ đã bị đào bới, lộ phần quan tài và bị thủng một góc nắp quan tài, bên trong mất một phần thi thể, nên gia đình đã trình báo Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ. Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Xương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ... khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng nhằm ổn định tình hình.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện phần mộ của bố chồng chị L. đã bị đào xới, xương hộp sọ và một số xương của người đã khuất đã bị đối tượng lấy mất.

Công tác điều tra được các đơn vị khẩn trương tiến hành nhằm làm rõ đối tượng.

Xác định vụ việc xảy ra là đặc biệt nghiêm trọng, ngoài hành vi tống tiền, đối tượng còn xâm phạm mồ mả, một hành vi mất nhân tính gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.

Đến 17h ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Lưu Thanh Nam (SN 1987, ở thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lưu Thanh Nam khai nhận do nợ nần, nên đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch đào trộm mộ, lấy hài cốt của người đã khuất để tống tiền, yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 5 tỷ đồng nếu muốn chuộc hài cốt.

Vì là con cháu, nên Lê Thanh Nam nắm rất rõ về mọi hoạt động trong dòng họ. Biết gia đình chị L. rất quan tâm lo lắng cho phần mộ của gia đình, tổ tiên và có điều kiện kinh tế, nên Nam đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, chiều 8/9, Lưu Thanh Nam sử dụng điện thoại và lắp thẻ sim rác, lập tài khoản ảo với nick name “nguyễn văn văn” và gửi kết bạn đến tài khoản mạng xã hội của vợ chồng chị L. Khoảng 19h ngày 9/8, đối tượng này lấy xẻng và dao năm trong nhà, đi xe máy đến phần mộ bố chồng chị L. đào mộ lấy một phần hài cốt của người đã khuất.

Sau khi lấy được một phần hài cốt, Lưu Thanh Nam bỏ vào túi bóng đem giấu ở khu vực bãi rác gần nghĩa trang và về nhà đi ngủ. Sáng 10/9, Nam soạn tin nhắn gửi cho chị L. với nội dung “chị L. ơi, vợ chồng chị chuẩn bị cho em 5 tỷ, từ đây đến thứ 5 tuần này không được báo công an, em mà thấy gia đình chị báo công an, thì gia đình chị không bao giờ thấy bộ xương của bố chồng chị đâu...”

Sau khi nhắn tin xong, đối tượng này đã xóa nội dung cuộc hội thoại, tháo sim, bẻ gãy và vứt xuống ao, đồng thời tắt nguồn và giấu chiếc điện thoại trên để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, hành vi của đối tượng này bị lực lượng Công an điều tra làm rõ và bắt giữ.