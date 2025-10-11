Nhà cổ thành nhà nghỉ ở Hàn Quốc

Hàn Quốc nới lỏng quy định, cho phép những ngôi nhà trên 30 năm tuổi tham gia thị trường lưu trú khi du lịch bùng nổ.

Khách du lịch chật kín những con đường xuyên làng cổ ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch nới lỏng quy định đối với loại hình homestay đô thị dành cho khách quốc tế. Theo đó, các chủ nhà được phép đăng ký kinh doanh lưu trú nếu công trình trên 30 năm tuổi vẫn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, theo thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hôm 11/10.

Động thái này là bước tiếp theo sau cam kết được đưa ra tại Hội nghị Chiến lược Du lịch Quốc gia lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 25/9, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế đang gia tăng mạnh, The Korea Times đưa tin.

Trước đây, theo quy định, nhà ở có tuổi đời từ 30 năm trở lên không được phép đăng ký kinh doanh homestay dành cho khách nước ngoài, dù vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, quy định mới sẽ cho phép các ngôi nhà này tham gia thị trường lưu trú nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Xây dựng và Luật Quản lý Công trình.

Chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra xem ngôi nhà có vi phạm quy định xây dựng hay không, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc kiến trúc sư để đánh giá độ an toàn kết cấu khi cần thiết.

Khách du lịch trong nước và quốc tế xếp hàng vào Cung điện Gyeongbok ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng điều chỉnh tiêu chí đánh giá dịch vụ ngoại ngữ tại các cơ sở lưu trú.

Nếu trước đây, người vận hành được chấm điểm chủ yếu dựa trên mức độ thông thạo ngoại ngữ, thì nay họ chỉ cần có khả năng hướng dẫn khách bằng ứng dụng dịch hoặc công nghệ hỗ trợ khác - miễn đảm bảo du khách hiểu rõ thông tin cần thiết về cơ sở, dịch vụ và văn hóa Hàn Quốc.

Quy định yêu cầu chứng chỉ hoặc điểm số ngoại ngữ chuẩn hóa - chẳng hạn tiêu chuẩn TOEIC 760 điểm của hướng dẫn viên du lịch - cũng sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, tiêu chí đánh giá tập trung vào khả năng hỗ trợ thực tế và mang lại sự thuận tiện cho khách quốc tế.

Theo giới chức, thay đổi này sẽ giảm bớt rào cản, giúp người dân dễ dàng hơn khi muốn mở homestay đô thị phục vụ khách nước ngoài.

"Chúng tôi hy vọng du khách quốc tế sẽ có thêm nhiều trải nghiệm văn hóa và lưu trú phong phú hơn khi ở tại các homestay đô thị", đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Hàn Quốc đặt mục tiêu đón 18,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay và nâng con số này lên 30 triệu vào năm 2028. Tính đến cuối năm 2025, lượng khách dự kiến vượt mốc 20 triệu - mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành du lịch nước này.