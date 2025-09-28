Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà hàng Hà Tĩnh liên tục chống bão

  • Chủ nhật, 28/9/2025 11:31 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Nhiều nhà hàng ở biển Xuân Hải (Lộc Hà, Hà Tĩnh) chưa khắc phục xong sau bão số 5, nay tiếp tục đối mặt nguy cơ thiệt hại khi bão số 10 (Bualoi) áp sát.

Ha Tinh anh 1

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 28/9, tại khu du lịch biển Xuân Hải, xã Lộc Hà xuất hiện gió mạnh, mưa rào từng đợt kèm theo từng đợt, biển động dữ dội.

Ha Tinh anh 2

Tại khu vực này, hàng loạt nhà hàng vẫn chưa khắc phục xong thiệt hại do bão số 5, nay lại tiếp tục đối mặt với nỗi lo mới trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 (bão Bualoi).
Ha Tinh anh 3

Ông Nguyễn Xuân Tuấn (53 tuổi, trú tại xã Lộc Hà) cho biết trong đợt bão số 5 vừa qua, nhà hàng của gia đình ông bị gió bão cuốn bay toàn bộ mái tôn, nhiều cánh cửa bị bẻ gãy, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Hiện gia đình đã khắc phục xong hậu quả, tuy nhiên ông vẫn rất lo lắng trước dự báo bão số 10 có thể đổ bộ vào vùng biển Hà Tĩnh. Để ứng phó với cơn bão số 10, ông Tuấn đã dùng bao tải đựng cát, túi bóng đựng nước đặt lên mái nhà để phòng chống thiệt hại.
Ha Tinh anh 4Ha Tinh anh 5

Tại khu du lịch biển Xuân Hải, nhiều nhà hàng bị thiệt hại nặng do bão, mái tôn bị cuốn bay, tường gạch sụp đổ, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Ha Tinh anh 6

Một số chủ nhà hàng cho biết do hiện không phải mùa du lịch biển và chưa có kinh phí sửa chữa, nên đành để nguyên hiện trạng, ngổn ngang sau bão.
Ha Tinh anh 7

Chủ các nhà hàng đang gấp rút chằng chéo lại một số mái nhà, thùng đựng nước cũng được sắp đặt, bố trí lại.
Ha Tinh anh 8

Mái tôn, cây xanh đổ gãy nhưng chưa khắc phục xong lại tiếp tục đối mặt với nỗi lo cơn bão số 10 đổ bộ.
Ha Tinh anh 9

Khung cảnh ngổn ngang sau bão số 10 vẫn còn hiện hữu.
Ha Tinh anh 10Ha Tinh anh 11

Một số chủ nhà hàng đang thay lại phần tôn bị bão số 5 cuốn bay để ứng phó với cơn bão số 10.

Ha Tinh anh 12

Nhiều người dân vùng biển Lộc Hà đang gấp rút gia cố lại mái nhà để tránh thiệt hại về tài sản do cơn bão Bualoi gây ra.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Hà Tĩnh đang có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; khu vực gần tâm bão đạt cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Tại các xã ven biển như Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm, Lộc Hà, mực nước dâng do bão dự báo từ 1,0-1,5m; các khu vực Thạch Khê, Thiên Cầm, Kỳ Anh, Vũng Áng, Hoành Sơn cũng ghi nhận mực nước dâng từ 0,5-1,5m, gây nguy cơ ngập úng đê, kè, đường ven biển vào tối và đêm 28/9. Dự báo từ ngày 28 đến 29/9, toàn tỉnh có mưa rất lớn với tổng lượng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; mưa cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng đô thị và vùng trũng thấp. Người dân được khuyến cáo không ra khơi, không lưu trú tại các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm.

https://tienphong.vn/nha-hang-khu-du-lich-chua-khac-phuc-xong-bao-so-5-tiep-tuc-lo-bao-bualoi-post1781894.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hà Tĩnh Nhà hàng KDL biển Hà Tĩnh bão số 10 bão Bualoi ảnh hưởng thiệt hại

