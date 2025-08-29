Nhà tuyển dụng ‘đãi cát thấy vàng’ tại ngày hội nghề nghiệp của BUV

Tiếp xúc nhiều portfolio sáng tạo trong ngày hội nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng đều cho rằng sinh viên BUV có nền tảng kỹ thuật tốt và phong cách nghệ thuật cá nhân rõ nét.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vừa tổ chức ngày hội nghề nghiệp Career Day SoCCI 2025 dành cho sinh viên khoa Truyền thông - Sáng tạo (SoCCI). Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực truyền thông, thiết kế, quảng cáo và sản xuất nội dung như M-N Associates, Booncha Studio, Freaky Motion, DeeDee Animation Studio, Express Agency, Hand Collectives, Le Bros…

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Summer Show 2025 thường niên của khoa, với sự tham gia của sinh viên cả ba năm, thuộc hai chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại và Truyền thông Chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm tại triển lãm nghệ thuật Spectrum, sinh viên có cơ hội trực tiếp trình bày portfolio trước đại diện doanh nghiệp, nhận phản hồi chi tiết về kỹ năng chuyên môn, phong cách cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Những hồ sơ năng lực ấn tượng

Điểm chung mà các doanh nghiệp đều nhận thấy là sinh viên BUV rất chỉn chu, có sự đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ, từ sản phẩm đến cách trình bày. Có thể kể đến một số dự án nổi bật như “Tứ Linh” của Nguyễn Thu Phương, “Han Fusion” của Nguyễn Trần Phương Linh (Rikka), “Giao thông cảm” của Lê Minh Thắng...

Ông Thịnh Nguyễn - CEO của Hand Collectives - đánh giá sự chỉn chu không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn là cách trình bày, chuẩn bị portfolio.

“Mức độ mà các bạn đầu tư rất cao, đến từng chi tiết nhỏ. Bản thân tôi cũng không ngờ khi thấy những sản phẩm chất lượng như vậy. Đúng là ‘đãi cát tìm vàng’, hôm nay lại thấy được vàng thật”, ông Thịnh nói.

Nguyễn Diệp là một trong những sinh viên có hồ sơ năng lực gây ấn tượng, với sự đầu tư nghiêm túc trong sản phẩm và portfolio.

Ông Vĩ Minh Paul - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Sản xuất Booncha Studio, chia sẻ sinh viên BUV có tư duy làm việc bài bản, từ bước nghiên cứu, phát triển ý tưởng đến quản lý dự án. Môi trường học tập tạo điều kiện cho các bạn tham gia nhiều dự án, thử nghiệm ý tưởng mới, hình thành phong cách cá nhân từ sớm.

“Nhiều sinh viên có ý tưởng sáng tạo đột phá và thể hiện cá tính nghệ thuật cao. Dù làm một mình hoặc theo nhóm, các bạn vẫn hoạt động như creative agency chuyên nghiệp, có mục tiêu rõ ràng. Tôi cho rằng sinh viên BUV được đào tạo những kỹ năng này rất tốt”, ông Minh Paul nói.

Ông Vĩ Minh Paul - đại diện Booncha Studio, cùng bà Trâm Phạm tư vấn cho sinh viên.

Theo đại diện doanh nghiệp, ngành sáng tạo có tốc độ thay đổi rất nhanh. Sinh viên cần chủ động cập nhật kỹ năng và kiến thức liên tục để không tụt hậu.

Bà Quế Lan - Đồng sáng lập M-N Associates, cho rằng sinh viên phải luôn làm mới mình. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động cập nhật xu hướng mới để ứng dụng không chỉ trong cách làm việc, định hướng mà còn là góc nhìn nghệ thuật.

Các đại diện M-N Associates đánh giá portfolio và tư vấn định hướng cho sinh viên.

Cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng

Việc tiếp xúc và học hỏi trực tiếp từ chuyên gia trong ngành, thông qua những sự kiện như Career Day, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa trường học và thị trường.

Phan Công Bảo Long (sinh viên Chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại khóa 2022-2025) chia sẻ: “Sự đa dạng khách mời mang lại nhiều góc nhìn khác nhau, cùng những lời khuyên hữu ích ở nhiều mức độ thực tiễn. Cá nhân tôi thậm chí còn được hai agency chủ động liên hệ ngay sau sự kiện, đây vừa là một trải nghiệm đầy áp lực nhưng cũng cực kỳ phấn khích, đồng thời cũng chứng minh rõ sức hút và hiệu quả của Career Day”.

Ông Minh Paul nhận định sự kiện Career Day giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về ngành nghề, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận sớm với nhà tuyển dụng. Về phía doanh nghiệp, sự kiện mở ra cơ hội tìm kiếm nhân sự tiềm năng và góp phần định hướng thế hệ sáng tạo trẻ phát triển theo đúng nhu cầu thị trường.

Nhà tuyển dụng và sinh viên có cơ hội trao đổi về nhu cầu thị trường lao động.

Đồng quan điểm, bà Đoàn Thị Mai Hiên - Trưởng phòng Nhân sự và Hành chính của Le Bros, cũng nhận thấy việc có sân chơi để sinh viên và nhà tuyển dụng tiếp xúc với nhau là rất quan trọng.

“Những sự kiện như Career Day là cơ hội thiết yếu cho các bạn, đặc biệt là sinh viên năm cuối. Qua việc kết nối, nhà tuyển dụng sẽ khám phá tiềm năng ở ứng viên, ngược lại sinh viên cũng sẽ hiểu được thị trường đang cần gì để cập nhật bản thân”, bà Mai Hiên nói.

Tiến sĩ Paul D.J. Moody - Trưởng khoa Truyền thông - Sáng tạo, chia sẻ: “Career Day là hoạt động thường niên của khoa, nhằm kết nối doanh nghiệp và sinh viên. Kết hợp mạng lưới thực tập đa dạng, chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ góp phần giúp sinh viên nâng cao triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và công nghiệp sáng tạo”.

