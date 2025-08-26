Biến số tạo thành công chuyển đổi số ở Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam

Tiên phong ứng dụng phần mềm đào tạo toàn cầu và phát triển khung đánh giá AI được 300 tổ chức sử dụng, BUV khẳng định vai trò kiến tạo trong chuyển đổi số giáo dục.

Bên cạnh các yếu tố truyền thống như khuôn viên, chất lượng giảng viên, các trường đại học đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt thông qua cả những yếu tố mới như dịch vụ số cho sinh viên, tính cá nhân hóa.

Người trẻ đang dần quen với trải nghiệm liền mạch cùng những thương hiệu hàng đầu như Amazon, Uber hay Netflix. Do đó, cải tiến công nghệ theo hướng “dịch vụ hóa” không phải là lựa chọn, mà là hướng đi chiến lược của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường đại học theo tiêu chuẩn quốc tế.

Điển hình, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) có lộ trình đào tạo hơn 10.000 sinh viên Việt Nam và quốc tế trong tầm nhìn 5 năm. Song song là chương trình đào tạo trực tuyến xóa nhòa giới hạn về biên giới trong học tập bậc cao.

“Chuyển đổi số toàn diện trong mọi khía cạnh hoạt động sẽ thiết lập bệ phóng vững chắc và giàu lực đẩy cho những dự án quan trọng này”, GS Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, cho biết.

Lộ trình được BUV xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế đã được kiểm chứng của JISC - tổ chức hàng đầu về công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học của Vương quốc Anh. BUV kế thừa Khung lý thuyết tổng thể do JISC phát triển, và mô hình chuyên sâu đánh giá về mức độ “trưởng thành số” của các trường đại học.

Phương pháp tiếp cận của JISC đã được thực chứng về hiệu quả tại những đơn vị danh tiếng như ĐH London, đang giúp BUV khoanh vùng các lĩnh vực trọng tâm và nguồn lực cần chuẩn bị để chuyển đổi số thành công ở Việt Nam.

Bao quát toàn bộ hành trình sinh viên tại BUV là Hệ thống Quản lý Thông tin Sinh viên - SITS. SITS theo chân sinh viên từ khi còn là ứng viên tiềm năng, đến khi tốt nghiệp và trở thành cựu sinh viên. Đây là ứng dụng tiêu chuẩn trong quản trị cao học phổ biến nhất tại Anh Quốc và cả trên thế giới, được sử dụng bởi các trường như ĐH Oxford, ĐH Sydney, ĐH Công nghệ Nanyang Singapore…

Toàn bộ thông tin sinh viên được quản trị trên một hệ thống duy nhất sử dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Technology). Nhờ đó, BUV loại bỏ sự phân mảnh thông tin, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho cả sinh viên lẫn đội ngũ nhân viên.

Cũng trên hệ thống này, BUV áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để chủ động phân tích kết quả học tập, phong cách học tập, ưu điểm và nhược điểm của từng sinh viên để đề xuất lộ trình học tập, phương pháp hỗ trợ và tài nguyên cần thiết.

Nhờ thông tin đầu - cuối tập trung, BUV xóa bỏ phương pháp đào tạo đại trà, thay vào đó là lộ trình và trải nghiệm học tập được “may đo” cho từng sinh viên. Ví dụ, hệ thống cảnh báo sớm sẽ được kích hoạt dựa trên kết quả học tập, từ đó đề xuất các chương trình bổ trợ, phụ đạo và tư vấn tái định hướng cho sinh viên có nguy cơ. Song song với đó, sinh viên có thành tích tốt cũng được vinh danh kịp thời và ưu tiên tham gia các dự án trong nước và quốc tế để phát huy năng lực.

Giải đáp 24/7 mọi thắc mắc của sinh viên, chatbot AI của BUV xử lý tức thì phần lớn các câu hỏi mà không cần cán bộ trực. Trung bình, chatbot AI của BUV xử lý 5.000 câu hỏi mỗi tháng, được ước tính gia tăng 60% lượng thắc mắc được giải đáp của sinh viên, nâng cao sự hài lòng và tiện lợi hơn rõ rệt.

Kết hợp cùng chatbot AI, BUV cũng thống nhất mọi dữ liệu của cuộc sống học đường trong ứng dụng BUV Campus Central. Sinh viên có thể “đến trường” từ bất kỳ nơi đâu có mạng internet để truy cập tài liệu, xem bài giảng, kiểm tra tiến độ học tập và nhận phản hồi từ giảng viên. Ứng dụng cũng cho phép sinh viên theo dõi, đăng ký các sự kiện, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, theo dõi bảng điểm phát triển cá nhân độc quyền của BUV.

Về học liệu, BUV là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hệ thống quản lý thư viện số hiện đại WorldShare e-Services. Thư viện số truy cập tới 6 cơ sở dữ liệu danh tiếng (EBSCO, ProQuest, Emerald, Euromonitor, PressReader...), cung cấp hàng trăm nghìn bài báo nghiên cứu, sách số hóa, báo chí và case study chuyên ngành hoàn toàn miễn phí cho sinh viên.

Kết hợp cùng thư viện số là một loạt công cụ học tập trực tuyến như: Hệ thống quản lý học tập LMS cho phép giảng viên đăng tải tài liệu, giao bài, chấm điểm và giao tiếp với sinh viên, công cụ cộng tác đám mây như One Drive, Microsoft Teams cho phép sinh viên làm việc nhóm, chia sẻ tài liệu và tương tác theo thời gian thực. Tất cả đã làm nên trải nghiệm “học tập trên đám mây” đạt chuẩn quốc tế QS 5 sao tại BUV.

Nhiều chương trình đào tạo tại BUV tích hợp các phần mềm đào tạo hàng đầu thế giới. Đơn cử, Codio là công cụ nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo về khoa học máy tính tại các nước phát triển như Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ), ĐH Cambridge (Anh)…, được tiên phong sử dụng tại châu Á trong Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ của BUV.

Codio cung cấp môi trường học lập trình trên nền tảng điện toán đám mây, hỗ trợ học tập với AI, chấm điểm tự động và phát hiện đạo văn, giúp sinh viên trải nghiệm thực tế nghề lập trình trong khi vẫn đảm bảo chuẩn mực học thuật thông qua phân tích mã nguồn thông minh.

Cùng với đó, các nền tảng AI như Imagine Explainer hỗ trợ trực quan hóa các khái niệm trừu tượng, giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức phức tạp hiệu quả hơn. Hay nền tảng phát triển trò chơi GDevelop giúp kết nối lý thuyết và thực hành thông qua dự án thực tế, phát triển tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng lập trình.

Bên cạnh việc kế thừa và ứng dụng các thành tựu chuyển đổi số sẵn có, BUV cũng chủ động nghiên cứu và triển khai nhiều phát kiến mới. Ứng dụng EduGrade AI của BUV hỗ trợ quá trình kiểm duyệt điểm số và tăng cường sự nhất quán về tiêu chuẩn chấm điểm giữa các giảng viên, nâng cao tính công bằng, minh bạch trong quy trình đánh giá học thuật.

Khung Đánh giá AI (AIAS) - mô hình năm cấp độ sử dụng AI tiên phong của BUV - như “người dẫn đường” sinh viên sử dụng AI có đạo đức trong học thuật. AIAS đã được hơn 300 tổ chức trên toàn cầu áp dụng, dịch ra 27 ngôn ngữ, được TEQSA Australia khuyến nghị và giành giải thưởng Tracey Bretag 2024 về “Đạo đức Học thuật”.

Với tinh thần “học tập suốt đời”, các chương trình đào tạo nâng tầm kỹ năng AI được BUV triển khai thường xuyên liên tục cho đội ngũ nhân viên vận hành. Không dừng lại ở đó, BUV cũng đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị như Sở GD&ĐT Hà Nội, Hiệp hội các Doanh nghiệp nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam… nhằm nhân rộng tri thức AI ra cộng đồng.

BUV hiện là trường ĐH dẫn dắt trong dự án nâng cao năng lực chuyển đổi số của các trường đại học tại Việt Nam mang tên “SOARing to Successful Digital Transformation in Vietnamese Universities” (tạm dịch: “Bay cao tới Chuyển đổi số”). Đây là một dự án hợp tác giữa BUV, Trường ĐH Bournemouth (Anh Quốc) và các trường đại học lớn của Việt Nam, được Hội đồng Anh tài trợ.

Đóng vai trò là cầu nối giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong dự án, BUV vừa chia sẻ kinh nghiệm, vừa học hỏi kiến thức sâu sắc của các đối tác tại Anh, để tạo ra các giải pháp phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam.

Theo Phó Hiệu trưởng Rick Bennett, BUV không xem chuyển đổi số là đích đến. Đây là một quá trình diễn tiến thường xuyên, liên tục, tái hình dung các chức năng cốt lõi và văn hóa của cả trường, thay vì dừng lại ở các nền tảng số hóa đơn lẻ.

“Không thể phủ nhận, chuyển đổi số là tiến trình đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính. Nhưng quan trọng hơn, thành công bước đầu của BUV đến từ sự sẵn sàng về văn hóa, sự quyết tâm trong đội ngũ, và sự trúng đích về chiến lược”, ông Rick Bennett khẳng định.

Trong tương lai, BUV đang tích cực thử nghiệm các trợ lý GenAI thế hệ mới nhằm nâng cao hơn nữa trải nghiệm sinh viên cho mọi khía cạnh đời sống học đường. Trung tâm Ứng dụng AI BUV sẽ sớm được ra mắt, đóng vai trò nghiên cứu và lan tỏa các tác động thực tiễn từ ứng dụng AI vượt ra ngoài khuôn viên trường để đến với cộng đồng và nền kinh tế. Đáp lại các thách thức cơ học về cơ sở vật chất và địa lý, nền tảng giáo dục trực tuyến của BUV sẽ mở rộng vô hạn không gian đào tạo của trường lên môi trường số.

Với tầm nhìn được định vị là trường đại học quốc tế số một trong nước và khu vực, BUV tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt trong các dự án đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi chung của toàn ngành giáo dục và xã hội.