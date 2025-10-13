Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album ‘Nếu…’ chào mùa thu

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu tới người yêu nhạc album CD mới mang tựa đề “Nếu…” với những ca khúc trữ tình, do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện.

Album Nếu… gồm 8 ca khúc đậm chất trữ tình, tự tình, đánh dấu sự trở lại đầy tâm huyết của nhạc sĩ trong làng nhạc Việt. Album được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng biên tập, bảo đảm chất lượng nghệ thuật cao từ khâu hòa âm đến khâu sản xuất.

Album có góp mặt của dàn nghệ sĩ đa dạng, tạo nên bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, bao gồm: Dại vì yêu (ca sĩ Lê Anh Dũng), Ký ức buồn (ca sĩ Tô Ngọc Hà), Xa bạn (ca sĩ Trọng Hải), Đừng đợi em về (ca sĩ Đinh Trang), Ngọt ngào khi yêu (NSƯT Hoàng Tùng), Yêu là chi ngoại ơi (ca sĩ Hà Quỳnh Như), Em thật buồn ngày bão (ca sĩ Khánh Thy), Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình (ca sĩ Minh Chuyên).

Ca sĩ Minh Chuyên là giọng ca thể hiện tác phẩm Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình.

Sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trải dài qua các dòng nhạc, từ giọng ca thính phòng (NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng, Đinh Trang) đến ca sĩ dòng nhạc nhẹ (Minh Chuyên, Khánh Thy), dòng nhạc dân gian (Hà Quỳnh Như) và dòng nhạc bolero (Tô Ngọc Hà, Trọng Hải) đã làm nổi bật màu sắc âm nhạc lãng mạn, sâu sắc của Nguyễn Thành Trung. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, một lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu mượt mà, da diết.

Sở trường là những bản nhạc giàu chất trữ tình, tự sự với nhiều sản phẩm ra mắt khán giả trước đó, lần này trong Nếu… nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã “vẽ” nên bảng màu âm nhạc đa sắc.

Điểm nhấn là màu sắc dân gian và bolero với sự góp mặt của giọng hát thuộc dòng nhạc bolero như Trọng Hải - từng đoạt giải Thần tượng Bolero 2019. Giọng ca trẻ Hà Quỳnh Như (sinh năm 2004, từng giành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2018) mang màu sắc dân gian vào album, làm cho câu chuyện âm nhạc thêm phần mộc mạc và chân thật. Cùng với đó là hơi thở nhạc nhẹ hiện đại trong sự góp mặt của các ca sĩ dòng nhạc nhẹ như Minh Chuyên và Khánh Thy mang đến sự tinh tế, hiện đại trong cách xử lý ca khúc, giúp các tác phẩm của Nguyễn Thành Trung tiếp cận được với khán giả trẻ nhiều hơn.

Sự sắp xếp các tác phẩm trong album Nếu… cho thấy mục tiêu của ekip sản xuất không chỉ dừng lại ở việc ra mắt sản phẩm, mà còn là tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có sự đối thoại giữa các phong cách âm nhạc.

Ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như thử sức với Yêu là chi ngoại ơi.

NSƯT Hoàng Tùng, người bạn âm nhạc của Nguyễn Thành Trung đồng thời phụ trách khâu biên tập của album chia sẻ, Nguyễn Thành Trung là một nhạc sĩ bền bỉ và luôn viết bằng những cảm xúc chân thật nhất. Album mang đậm màu sắc trữ tình, tự tình, rất phù hợp với không khí lãng mạn của mùa thu Hà Nội. Quan trọng hơn, Nếu… cho thấy sức sáng tạo của nhạc sĩ không hề ngừng nghỉ, luôn tìm tòi những góc nhìn mới mẻ về tình yêu và cuộc sống.

“Nhiệm vụ của người biên tập là phải làm sao để những màu sắc khác nhau đó - từ sự sang trọng của thính phòng đến sự mùi mẫn, da diết của bolero, sự mộc mạc của giọng ca mang hơi hướm dân gian như Hà Quỳnh Như - khi đặt cạnh nhau không bị lệch tông, mà bổ sung cho nhau, tạo nên một tổng thể hấp dẫn, thể hiện sự bao dung và đa chiều của tình yêu”, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét.

Album Nếu... của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

NSƯT Hoàng Tùng cũng đánh giá cao chất lượng ở phần phối khí do nhạc sĩ Dương Đức Thụy đảm nhận. Sự hòa âm tinh tế, hiện đại đã giúp các sáng tác của Nguyễn Thành Trung được khoác lên một chiếc áo mới, vừa giữ được chất tự tình vốn có, vừa phù hợp với thị hiếu âm nhạc ngày nay. Nếu… là album CD thứ 5 góp vào “gia tài” âm nhạc đa sắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

“Tôi hy vọng những lời tự tình trong album sẽ chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là những người đang yêu, đã yêu và đang hoài niệm về tình yêu trong tiết trời đẹp nhất của Hà Nội”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.