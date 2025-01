Nhận 250 triệu đồng thưởng Tết nhưng không dám tiêu pha

Một số nhân sự TP.HCM, Hà Nội nhận được lương, thưởng Tết tương đối cao dịp cuối năm. Nhưng trước biến động của thị trường lao động gần đây, họ cân nhắc kĩ lưỡng khi chi tiêu.

Một số nhân sự nhận được thưởng Tết tốt trong năm nay. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Cận kề Tết Nguyên đán Ất Tỵ, lương tháng thứ 13 và thưởng cuối năm trở thành chủ đề được nhắc đến liên tục tại các văn phòng, trên mạng xã hội. Trong bối cảnh nhiều người mất thưởng Tết vì hoạt động kinh doanh của công ty ảm đạm, một số vẫn nhận được khoản phúc lợi tài chính cao dịp cuối năm.

Theo báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM dựa trên kế hoạch của 1.570 doanh nghiệp, mức thưởng cao nhất hơn 1,9 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong khi đó, báo cáo nhanh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội về tình hình thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ cũng cho biết mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với 311 triệu đồng, hơn Tết năm trước 106 triệu đồng.

Dự án bất động sản bán được hàng đem về cho Minh Luân khoản thưởng lớn, trở thành niềm vui dịp cuối năm.

Thưởng nóng dự án bất động sản

Minh Luân (28 tuổi, quản lý dự án bất động sản, Hà Nội)

Gắn bó với công ty bất động sản hiện tại hơn 2 năm, tôi lần đầu nhận được khoản thưởng cuối năm lớn như vậy. Năm ngoái, dự án chung cư do tôi phụ trách bán được ít căn, khiến tôi “mất Tết”.

Năm nay, tình hình khả quan hơn. Dự án bán được hàng, tạo ra doanh thu tốt cho công ty.

Dù doanh số chưa đạt kỳ vọng, đội nhóm của tôi vẫn nhận được khoản thưởng nóng lên đến 500 triệu đồng. Khi nhận được thông tin này, tôi nhanh chóng thông báo đến 2 nhân sự dưới quyền để cùng ăn mừng.

Đó là tin vui nhất dịp cuối năm nay đối với chúng tôi. Theo phân chia của công ty, tôi nhận 250 triệu đồng thưởng nóng, số tiền còn lại được chia đều cho 2 nhân sự trong nhóm.

Khoản này được chuyển vào tài khoản của chúng tôi 2 tuần trước Tết Nguyên đán. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, công ty nỗ lực trả thưởng sớm để nhân sự thoải mái sắm sửa, chuẩn bị cho dịp lễ hội.

Tôi dự định dùng khoản này để thanh toán nốt chiếc ôtô mua theo hình thức trả góp trong thời gian tới. Dù nhận thưởng lớn, tôi không muốn ăn Tết rình rang trong năm nay, chỉ dùng tiền cho những việc cần thiết.

Làn sóng sa thải trong những năm gần đây khiến tôi không dám “vung tay quá trán”. Năm nay, tôi làm được nhiều, nhưng có thể thất nghiệp vào năm tới. Không ai biết trước điều gì ở thời điểm này.

Quản lý nhóm kỹ sư của công ty sản xuất hàng may mặc có vốn nước ngoài vẫn nhận đủ thưởng, dù hoạt động kinh doanh năm nay của công ty không như mong đợi.

Thưởng quản lý công ty vốn đầu tư nước ngoài

Gia Bảo (32 tuổi, quản lý nhóm kỹ sư tại công ty may mặc FDI, Hải Phòng)

Mặc dù hàng hóa không bán chạy trong năm nay, công ty tôi vẫn nỗ lực duy trì thưởng Tết như các năm trước cho nhân sự. Với vai trò quản lý, tôi nhận được 330 triệu đồng, bao gồm lương tháng 13 và thưởng cuối năm.

Phúc lợi tài chính cuối năm nay của tôi thậm chí còn tăng 5% so với năm ngoái, do đã được xét tăng lương hồi tháng 6. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất không thể trả lương tháng 13 và thưởng cho nhân sự, tôi thấy đặc biệt may mắn.

Tôi dự định tiết kiệm 1/2 số tiền này, gia tăng số vốn đầu tư cho các dự án cá nhân trong năm sau. Một nửa còn lại tôi sẽ biếu bố mẹ.

Dù bố mẹ tôi không yêu cầu con cái biếu một khoản lớn mỗi mùa Tết, tôi vẫn muốn giúp phụ huynh thoải mái sắm sửa.

Trong tuổi thơ, tôi nhiều lần chứng kiến bố mẹ chi tiêu dè sẻn để dành tiền cho các con ăn học. Khi có khả năng báo hiếu, tôi không muốn thấy phụ huynh phải “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.

Hơn nữa, tôi chưa có gia đình riêng, tranh thủ phụng dưỡng phụ huynh một cách chu toàn.

Thuỳ Chi đạt năng suất tốt, trở thành một trong những quản lý cấp trung nhận thưởng cao nhất công ty.

Thưởng năng suất, hiệu quả

Thuỳ Chi (29 tuổi, giám đốc sản phẩm công nghệ, TP.HCM)

Tôi mới được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc sản phẩm hồi đầu năm, vì thế dành toàn bộ thời gian cho công việc để khẳng định năng lực với cấp trên.

Mỗi ngày, tôi đều là người ở lại văn phòng muộn nhất, đến 21h. Nhờ “cày ngày cày đêm”, tôi hoàn thành dự án trước tiến độ, tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho doanh nghiệp.

Tôi hiểu rằng các công ty ngày càng đề cao năng suất, hiệu quả công việc, sẵn sàng cắt bỏ bộ phận không đem về những con số tốt. Tôi không muốn đội nhóm của mình bị loại bỏ.

Với thành tích tốt trong năm nay, tôi cũng dự đoán được khoản thưởng lớn dịp cuối năm. Con số 180 triệu đồng, chưa bao gồm lương tháng 13, nằm trong dự đoán của tôi.

Theo công bố của ban lãnh đạo, tôi là một trong những quản lý cấp trung nhận thưởng cao nhất năm nay.

Thú thật, tôi chưa biết làm gì với số tiền này, dự định gửi tiết kiệm phòng cho tương lai, chỉ trích ra một khoản nhỏ để sắm sửa cho bản thân. Tôi chưa có gia đình riêng nên không gặp áp lực kinh tế lớn mỗi dịp Tết đến xuân sang.