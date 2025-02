Nhân viên cũ đột nhập kho hàng công ty trộm 1,7 tấn lông vũ

Công an Bắc Giang điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hơn 1,7 tấn nguyên liệu may mặc là lông vũ của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, địa chỉ tại phường Dĩnh Trì.

Trước đó, ngày 4/2/2025, thông tin vụ việc mất trộm tài sản là 114 bao lông vũ, có tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn đã được Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam trình báo tới Công an TP Bắc Giang. Ngay sau đó, Công an TP Bắc Giang đã phối hợp với Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh và khởi tố vụ án.

Tang vật vụ án.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh khám xét, tạm giữ đối với 3 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đình Nghiệp (SN 1987), Nguyễn Văn Huy (SN 1991) đều trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan Công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Văn Hoàng khai nhận do trước đây có một thời gian làm việc tại Công ty Pearl Global Việt Nam nên biết đường đi, lối lại và kho chứa hàng.

Các đối tượng trong vụ án.

Lợi dụng sự sơ hở của công ty nên đã cùng Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy nhiều lần trèo qua tường bao phía sau của công ty, đột nhập vào kho hàng qua mái nhà kho rồi tuồn tài sản ra ngoài qua cửa sổ, mang đến một điểm tập kết rồi tiêu thụ.

Tài sản là hàng hóa các đối tượng trộm cắp có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng .

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng trong vụ trộm.

Sau đó, các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng ở tỉnh khác qua mạng xã hội để bán, thu được khoảng 500 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng có chia cho Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy, còn lại giữ tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời, thu hồi được 101 bao lông vũ.