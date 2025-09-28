Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Nhân viên cùng khách 'bay' tại quán bar lớn nhất Phú Quốc

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc, đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy tại một quán bar.

Vào lúc 0h5 ngày 27/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra Quán Bar 9E Club (đường Hùng Vương, khu phố 1 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Cơ quan Công an kiểm tra tại quán bar 9E Club.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh đang có 77 người bao gồm 51 nhân viên và 26 khách. Test nhanh tất cả người trên, phát hiện 8 người dương tính với chất ma túy (trong đó, có 4 người là nhân viên quán (3 nữ, 1 nam) và 4 khách nam).

Quá trình kiểm tra phát hiện nhóm khách tại bàn B5 sảnh khu B có 4 đối tượng có biểu sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện khu vực bàn 5B nơi các đối tượng trên ngồi có 6 viên nén màu vàng (nghi vấn là chất ma túy). Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ, niêm phong tang vật theo quy định và mời các đối tượng có liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Cơ quan Công an làm việc và kiểm tra các đối tượng tại quán bar.

Qua kiểm tra, 3 đối tượng ở bàn B5 dương tính với ma túy và bước đầu thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, Bar 9E Club là quán bar lớn nhất Phú Quốc, thu hút nhiều khách địa phương và du khách.

Vân Vân/Công an Nhân dân

