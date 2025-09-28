Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Ngày 27/9, TAND Hà Nội xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Huyền (26 tuổi, ở Đăk Lăk) mức án 8 năm tù; Lê Văn Xuân (40 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Tốn (29 tuổi, ở Hà Nội) cùng lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (29 tuổi, ở Hà Nội) nhận án 7 năm 6 tháng tù và các bị cáo Nguyễn Đình Hải (29 tuổi, ở Hải Phòng); Hạ Thị Thu Hiền (30 tuổi, ở Hà Nội); Nguyễn Đình Học, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh, (đều 29 tuổi, ở Hà Nội), lĩnh mỗi người 5 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Huy động người thân mở tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm lừa đảo

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (27 tuổi) và Hà Thị Trang (31 tuổi) cùng ở Trà Vinh nhận án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 9/2023, bị cáo Khánh vào nhóm "Hội việc làm Mỹ Phước 123" trên Facebook, làm quen với tài khoản tên "Oliver" người Campuchia (chưa rõ nhân thân). Oliver thuê Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi bán lại cho mình.

Bị cáo Khánh đã mở 6 tài khoản, đưa tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking của từng tài khoản cho Oliver và được trả công 4 triệu đồng.

Sau vụ việc trên, Oliver tiếp tục nhờ Khánh giới thiệu thêm người mở tài khoản để bán. Khánh đã cùng đồng hương Hà Thị Trang "môi giới" mở thêm 32 tài khoản bán cho Oliver, hưởng hoa hồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các tài khoản do Oliver thu mua đã được các băng nhóm lừa đảo từ nước ngoài (chưa rõ lai lịch) sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt của nạn nhân trong 7 vụ lừa đảo, tổng số 30,2 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, nhóm lừa đảo mạo danh nhân viên của sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE); công ty chứng khoán MBS Quân đội, hoặc kết bạn qua mạng xã hội, dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tiền ảo sau đó dụ cài app, chuyển tiền hoặc bị hack tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Sau khi chiếm đoạt 30,2 tỷ đồng của 7 bị hại, nhóm lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của bên thứ 3 tại Campuchia, chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó có các tài khoản Khánh và Trang mở thuê cho Oliver.

Tiền "bẩn" được rửa bằng cách mua USDT

Kết quả điều tra đã làm rõ dòng tiền sau đó được chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (32 tuổi, ở Hà Nội, đang bỏ trốn) để "rửa tiền".

Nhóm Linh chuyển đến tài khoản của 9 bị cáo trong nhóm tội "Rửa tiền" để mua tiền điện tử (USDT) trước khi chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo, nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Cáo trạng xác định 9 bị cáo thuộc nhóm tội "Rửa tiền", chuyên kinh doanh USDT tại Việt Nam với tệp khách hàng ở cả trong và nước ngoài. Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng xã hội như Telegram.

Nhóm này thực hiện giao dịch tiền Việt Nam đồng thông qua các tài khoản ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận USDT với nhau.

Khi thực hiện giao dịch, nhóm biết rõ nguồn tiền nhóm của bị cáo Linh dùng để mua USDT là do phạm pháp như lừa đảo, đánh bạc mà có nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn giúp mua bán, làm sạch dòng tiền.

Như bị cáo Lãm, từ 2019 bắt đầu mua bán tiền điện tử USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty. Thời gian đầu, Lãm tham gia vào sàn Binance để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bán USDT trên sàn rồi lôi kéo khách hàng ra giao dịch ngoài sàn, thông qua các nhóm Telegram để không mất phí giao dịch phải trả cho sàn.

Đến tháng 2/2022, Lãm rủ thêm bị cáo Tốn cùng làm. Để hoạt động mua bán USDT, Lãm và Tốn thuê thêm thêm bị cáo Học, Tuấn, Hải, Hạnh làm nhân viên, trả lương tháng 10-15 triệu đồng.

Tốn hướng dẫn đồng phạm cách mua bán, giao dịch USDT trên sàn Binance và trên nhóm "chợ mua bán USDT" trên Facebook, Telegram. Còn Lãm kiếm khách có nhu cầu mua USDT, trong đó bị cáo Linh từng thuê Lãm mua USDT.

Tính đến năm 2024, Lãm cùng phạm đã rửa tổng 7 tỷ đồng , hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng ; Tốn cùng đồng phạm đã rửa 1,2 tỷ đồng , hưởng lợi 250 nghìn đồng.

Trong vụ án, bị cáo Lê Văn Xuân làm độc lập với nhóm Tốn cũng rửa 2,2 tỷ đồng cho Linh, hưởng lợi khoảng 900 nghìn đồng; bị cáo Huyền rửa 9 tỷ đồng , hưởng lợi 1,8 tỷ đồng .

Đối tượng Trần Thị Linh đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.