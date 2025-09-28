Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ 2 người bị chém nhập viện

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:12 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp Hoàng Minh H. (17 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 25/9, Công an nhận tin báo về nhóm nam giới trẻ tuổi mang theo hung khí chém người tại bản Đoàn Kết, xã Mường Khoa.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã và tổ công tác tăng cường cơ sở tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát triệu tập 7 đối tượng (đều dưới 18 tuổi, trú tại xã Mường Khoa) để lấy lời khai.

bi chem nhap vien anh 1bi chem nhap vien anh 2

Hoàng Minh H. và nhóm đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai sau khi uống rượu bia, cả nhóm rủ nhau đi chơi bằng 3 xe máy. Một đối tượng mang theo dao nhọn dài khoảng 50 cm để phòng khi bị chặn đánh. Khi đến bản Đoàn Kết, nhóm đã mâu thuẫn với Lò Văn S. và Lò Văn Đ. (cùng sinh năm 2005). Trong lúc xô xát, Hoàng Minh H. đã dùng dao chém, khiến cả S. và Đ. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với H. về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://tienphong.vn/trieu-tap-nhom-doi-tuong-lien-quan-vu-hai-nguoi-bi-chem-nhap-vien-post1781755.tpo

Thành Đạt/Tiền Phong

bị chém nhập viện Lai Châu bị chém nhập viện

