https://tienphong.vn/dot-kich-bat-qua-tang-7-doi-tuong-khai-thac-vang-trai-phep-o-da-nang-post1781815.tpo

Pháp luật

Đột kích, bắt quả tang 7 đối tượng khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

  • Thứ bảy, 27/9/2025 22:10 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang khai thác vàng trái phép, thu giữ nhiều phương tiện và công cụ phục vụ khai thác trái phép.

Ngày 27/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố vừa phối hợp với Công an xã Trà Liên phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực thôn Tăk Ngưi, xã Trà Liên, TP Đà Nẵng.

Dao vang anh 1

Công an bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang khai thác vàng trái phép, gồm: Nguyễn Thành Tín (SN 1993, trú xã Phú Ninh); Trần Quốc Cấm (SN 2002, trú xã Trà Giác); Nguyễn Quốc Triều (SN 1983, trú xã Đức Phú); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1982, trú xã Phú Ninh); Lê Văn Cảnh (SN 1984, trú xã Phú Ninh); Lê Văn Diễm (SN 2008) và Đinh Kỹ Lưỡng (SN 2010), đều trú xã Trà Giáp.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ nhiều phương tiện và công cụ phục vụ khai thác trái phép, gồm: 1 máy nổ, 1 máy tời, 1 máy nghiền, 3 xẻng, 1 xe rùa và khoảng 10kg đất nghi chứa quặng vàng.

Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an xã Phú Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Hoài Văn/Tiền Phong

Đào vàng Đà Nẵng khai thác trái phép trộm vàng

