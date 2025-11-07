Vụ 2 em học sinh xô xát ở Lào Cai có dấu hiệu hành vi 'giết người'

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, sự việc xảy ra tại tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, giữa 2 em học sinh có dấu hiệu của hành vi "giết người".

Khoảng 15h50 ngày 5/11/2025, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái xảy ra vụ xô xát giữa 2 em học sinh lớp 8, trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung. Trong thời gian học tập tại lớp, 2 em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ.

Cơ quan công an làm việc với em V.T.Đ.

Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của 2 em và trao đổi với phụ huynh 2 bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Tuy nhiên, sáng 5/11, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy con dao gọt hoa quả và để trong cặp sách rồi đi học. Khoảng 15h35 ngày 5/11, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T.

Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà. Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu.

Hiện sức khỏe em T đã ổn định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ (SN 8/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của V.T.Đ theo đúng quy định của pháp luật.