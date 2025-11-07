Lời nói sau cùng đẫm nước mắt của bị cáo trong vụ đánh bạc tại Pullman

Phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD xảy ra ở CLB King Club tại khách sạn Pullman kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử (HĐXX) dành thời gian cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Nhóm 5 bị cáo ở tội "Tổ chức đánh bạc" đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và trình bày thêm về các tình tiết giảm nhẹ, từ đó xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình.

"Như nhiều người, bị cáo cũng có mong ước lấy chồng, lập gia đình nhưng bây giờ ước mơ này gần như không thể", Shin Hawn Hee nói và mong HĐXX xem xét các tình tiết và giảm nhẹ hình phạt… Bị cáo người Hàn Quốc này trước đó bị Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đến lượt mình, bị cáo Choi Jin Book vừa nói lời sau cùng vừa khóc. Choi Jin Book nói mẹ bị cáo bị ung thư, cuộc sống khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn phải nuôi nhiều người, bị cáo không đủ dũng khí để viết đơn xin nghỉ việc và đã làm việc sai trái. Bị cáo ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo Choi Jin Book bị VKS đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng) vừa khóc vừa trình bày. Theo trình bày bị cáo Giang, bị cáo đã nhận thức sâu sắc về hành vi vi phạm của mình. Bị cáo chỉ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mong sớm được trở về cộng đồng, có thời gian để chăm sóc gia đình, cha mẹ già yếu.

"Bản thân bị cáo có bệnh tật. Bị cáo là lao động chính, vợ bị cáo 3 năm nay đã nghỉ việc để trông cha mẹ già nằm liệt một chỗ. Bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng, để bị cáo sớm được trở về với gia đình", bị cáo Phan Trường Giang vừa trình bày lời sau cùng vừa khóc.

Nhóm bị cáo ở tội "Đánh bạc" cũng bày tỏ sự hối hận, trình bày về hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm đánh bạc và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xin cho hưởng án treo để có cơ hội chăm sóc cha mẹ già, nuôi con nhỏ.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn thừa nhận "vì ham chơi, bị cáo đã vi phạm pháp luật" và trình bày bản thân sắp 70 tuổi, hàng ngày hàng tháng phải chữa nhiều bệnh, xin HĐXX xem xét.

Nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã không giữ được bình tĩnh nên bật khóc.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung nói bản thân là mẹ đơn thân 3 con nhỏ, phải chăm sóc mẹ già tai biến nằm liệt giường. Nếu bị cáo bị cách ly khỏi xã hội không ai nuôi con, chăm mẹ già. Bị cáo xin HĐXX cho được quay về cải tạo tại địa phương.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nói bị cáo đã có thời gian tuyệt thực để kiểm điểm bản thân, có lúc muốn quên bản thân để không ảnh hưởng đến con mình.

Bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng vì hành vi đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD , ca sĩ Nguyễn Thế Vũ nói bản thân đã rất ăn năn hối lỗi, nên xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án để có thể tiếp tục điều trị bệnh tật.

Theo lời bị cáo Vũ, căn bệnh của bị cáo này có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến tính mạng. Bị cáo Vũ mong HĐXX xem xét cho có cơ hội tiếp tục chăm lo gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho một số người.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) khai tại phiên tòa chiều 31/10/2025. Ảnh: Kim Anh/TTXVN.

Ngoài bị cáo Vũ, vụ án còn một bị cáo cũng là ca sĩ. Đó là bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà). Nói lời sau cùng, ca sĩ Vũ Hà cho biết: "Qua một năm và thời gian xét xử, tôi nhận ra sai phạm, tôi rất hối hận. Tôi xin nhận bản luận tội của VKS. Tôi cám ơn HĐXX cho tôi hưởng chính sách khoan hồng và nhân văn của pháp luật".

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) trình bày từ khi làm việc với cơ quan điều tra và trong thời gian bị tạm giam, bản thân bị cáo đã nhận thấy những sai lầm trong nhận thức.

Một "con bạc" lớn tuổi trong vụ án khai báo trước tòa về hành vi của mình.

"Bị cáo vô cùng hối hận và day dứt. Bị cáo đã suy nghĩ đơn giản chưa đầy đủ. Hiện nay, gia đình người thân của bị cáo trong hoàn cảnh cảnh khó khăn, bản thân bị cáo đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Quan trong hơn, danh dự của bản thân đã bị mất sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đáu. Đây là điều bị cáo rất đau khổ hối hận", cựu Bí thư thành phố Hòa Bình (cũ) nói.

Kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức xin HĐXX, VKS xem xét các tình tiết giảm nhẹ và hoàn cảnh khó khăn của bản thân để cho bị cáo hưởng hình phạt khoan hồng, nhân văn và tạo điều kiện cho bị cáo được làm tròn bổn phận làm con, làm cha trong gia đình.

Do vụ án phức tạp và số lượng bị cáo đặc biệt lớn, HĐXX quyết định nghị án kéo dài đến chiều 12/11 tới đây.