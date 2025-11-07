Triệt phá điểm lắc tài xỉu, tạm giữ trên 120 triệu đồng

Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại ấp Lung Đen, xã Kế Sách, TP Cần Thơ, tạm giữ trên 120 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phát hiện trên địa bàn ấp Lung Đen, xã Kế Sách thời gian gần đây xuất hình tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, thu hút nhiều đối tượng từ các nơi trên địa bàn thành phố và tỉnh lân cận tìm đến tham gia sát phạt.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tang vật.

Phòng CSHS huy động lực lượng phối hợp với Phòng CSCĐ Công an TP chia làm nhiều mũi đồng loạt ập vào điểm đánh bạc trên. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 23 đối tượng, tạm giữ trên chiếu bạc 8 triệu đồng, 4 bộ chén đĩa dùng để lắc tài xỉu; 12 hạt xí ngầu, tạm giữ trên người các đối tượng 120 triệu đồng.

Ngày 6/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng bị tạm giữ về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 13 đối tượng về hành vi "Đánh bạc"