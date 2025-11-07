Thuê nhà trọ sống cùng bạn gái để bán ma túy

Trần Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) thuê nhà trọ ở phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) để sống cùng bạn gái và tàng trữ, bán ma túy cho người khác sử dụng.

Ngày 6/11, Công an phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra các phòng trọ trong căn nhà số 79 thuộc khóm Mỹ Trung.

Tại phòng trọ ở tầng trệt, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện Trần Minh Tân (SN 1996) và Đặng Thị Ngọc Trâm (SN 1994, chung sống như vợ chồng, cùng ngụ phường Cao Lãnh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Minh Tân khi bị bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 23 túi nylon hàn kín bên trong chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng, ống hút có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, 48 túi nylon màu xanh chưa qua sử dụng, bộ sử dụng ma túy, 2 dao kim loại cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp tục kiểm tra tầng 2 của căn nhà số 79, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện căn phòng trọ do Huỳnh Tuấn Minh (SN 1993, ngụ phường Cao Lãnh) đang thuê có nhiều tang vật gồm: 8 túi nylon hàn kín trong đó có 5 túi chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng, cân điện tử, bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tang vật được thu giữ.

Minh khai nhận các túi chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đã mua của đối tượng Tân để sử dụng. Cơ quan Công an đã niêm phong toàn bộ tang vật, tạm giữ hình sự đối với Tân và Minh để điều tra, đồng thời lập hồ sơ đưa Thịnh đi cai nghiện.

Hiện vụ việc được điều tra làm rõ.