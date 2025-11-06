Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố vụ án liên quan trụ cầu sông Lô trơ lõi thép gỉ sét

  • Thứ năm, 6/11/2025 17:18 (GMT+7)
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua tiếp nhận nguồn tin từ người dân và các kênh thông tin truyền thông phản ánh về sự cố hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Sông Lô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tru cau song Lo, tro loi thep gi anh 1

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viết Hà - Đức Anh/Tiền Phong

