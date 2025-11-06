Quản lý công ty chuyển phát nhanh tàng trữ 'hàng nóng'

Quá trình làm quản lý công ty dịch vụ chuyển phát, Minh phát hiện thấy một số gói "hàng nóng", nên đã tự ý mang về nhà cất giữ, sau đó rao bán trên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải, trao đổi các nội dung liên quan đến việc mua bán phụ kiện, đạn, linh kiện của súng thể thao, súng tự chế (PCP).

Đáng chú ý, trong quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên "Vũ Mạnh Minh" thường xuyên đăng tải nội dung rao bán các loại đạn dùng cho súng tự chế PCP và súng thể thao.

Vũ Mạnh Minh cùng số súng, đạn tự ý chiếm giữ rồi đăng tải, rao bán trên mạng xã hội Facebook.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, thu thập thông tin và làm rõ đối tượng quản lý, sử dụng tài khoản Facebook trên là Vũ Mạnh Minh (SN 1988, trú tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, hiện trú tại Tổ 24, phường Lĩnh Nam, Hà Nội).

Khoảng 18h30 ngày 2/11/2025, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam tiến hành kiểm tra hành chính đối với Vũ Mạnh Minh. Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ một khẩu súng cùng một số viên đạn, được Minh cất giấu tại nơi ở của mình. Đối tượng và tang vật sau đó đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Vũ Mạnh Minh khai nhận đang làm quản lý tại một công ty dịch vụ chuyển phát hàng hóa. Trong quá trình làm việc, Minh phát hiện một số gói hàng có chứa vật phẩm bị cấm vận chuyển, gồm một khẩu súng và 2 khay đạn, nên đã tự ý lấy về nhà cất giữ. Sau đó, Minh tham gia các nhóm mạng xã hội Facebook để đăng tải, rao bán số súng, đạn trên.

Kết quả giám định sơ bộ của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, số súng, đạn thu giữ là vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Minh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi tàng trữ, rao bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: khi phát hiện, thu giữ hoặc biết thông tin liên quan đến các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần chủ động giao nộp hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng.