Đeo khẩu trang, cầm dao nhọn vào cửa hàng cướp máy tính

  • Thứ năm, 6/11/2025 15:16 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Nguyễn Trung Đức đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu đen vào cửa hàng Thế giới di động bất ngờ dùng dao nhọn uy hiếp nhân viên bán hàng, rồi cướp đi một máy tính xách tay hiệu ASUS.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của anh Dương Trường G (SN 1995, trú tại thôn Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) là nhân viên Công ty Cổ phần Thế giới di động, về việc xảy ra một vụ cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động thuộc thôn Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Theo trình báo, vào khoảng 20h20 cùng ngày, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu đen lấy lý do vào cửa hàng để mua hàng, sau đó bất ngờ dùng dao nhọn uy hiếp chị Nguyễn Thị Hằng N (SN 1994, trú tại thôn Bình Trù, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) là nhân viên bán hàng, rồi cướp đi một máy tính xách tay hiệu ASUS, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Deo khau trang, cam dao nhon, vao cua hang, cuop may tinh anh 1

Đối tượng Nguyễn Trung Đức tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Thổ Tang và Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung lực lượng, khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Sau hơn 20 giờ tích cực điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Đức (SN 2004, trú tại thôn Lá Sen, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm gây ra vụ cướp. Cơ quan Công an cũng thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/deo-khau-trang-cam-dao-nhon-vao-cua-hang-cuop-may-tinh-i787166/

Trần Hải/Công an Nhân dân

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

