Bắt giam tài xế cố tình lao xe tải cán chết bố vợ cũ

Do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ, Đoàn Văn Đại đã điều khiển ôtô đâm, chèn qua người ông Mão là bố vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về vụ việc khoảng 14h10 tại khu vực cây xăng dầu số 58, đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu 10, phường Thanh Miếu, ông Lê Quý Mão (SN 1963, trú tại khu 5, phường Thanh Miếu) bị một ôtô tải đâm, chèn qua người bị tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng điều khiển ôtô BKS 20L-8641 chèn qua người ông Mão là Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình), Đại là con rể cũ của nạn nhân.

Đối tượng Đoàn Văn Đại và hiện trường vụ án.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã thành lập nhiều tổ công tác tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đoàn Văn Đại khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ là chị Lê Thị Thu H (SN 1989, trú tại phường Thanh Miếu), nên Đại điều khiển ôtô đâm, chèn qua người ông Mão khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển ôtô bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi đi hết Cao tốc, biết không thể trốn thoát, nên Đại đã đến Công an phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ đầu thú.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Đại về tội "Giết người". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.