Triệt phá sới bạc, bắt giữ 21 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá thành công sới bạc trên địa bàn phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình, bắt giữ 21 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

21 đối tượng trên trú ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và thành phố Hà Nội tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 767 triệu đồng, bát, đĩa sứ, 4 quân vị cùng 1 số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê địa điểm vắng người, bố trí ôtô chở các "con bạc" đến địa điểm tổ chức đánh bạc; tổ chức phân công nhiều vòng cảnh giới và sử dụng bộ đàm để báo động cho các "con bạc" khi phát hiện cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 21 đối tượng và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.