Pháp luật

Hai mẹ con nghi bị sát hại tại nhà riêng

  • Thứ năm, 6/11/2025 13:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 6/11, người dân xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) phát hiện 2 mẹ con tử vong tại nhà riêng, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém nên báo chính quyền.

Ngày 6/11, UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) thông tin về vụ án mạng trên địa bàn được phát hiện sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, người dân ở ấp Cái Ngay (xã Thanh Tùng) báo đến Công an xã phát hiện bà T.T.T. (SN 1978) và con là N.N.K.A. (SN 2016) tử vong tại nhà riêng, trên người nạn nhân có nhiều vết chém.

Nhận tin báo, chính quyền xã đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng đã tự sát.

Vụ án đã được báo cáo Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

Tân Lộc/Tiền Phong

