Khởi tố giám đốc công ty có hành vi trốn thuế

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố, (Mã số thuế: 1801327256, địa chỉ: Khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ) về hành vi "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Ba, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố, thông qua ông Phạm Văn Hiền (SN 1967, ngụ TP Cần Thơ) giới thiệu ông Trương Hồng Sang (SN 1968, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) có xuất bán hóa đơn khống, nên Trần Văn Ba đã liên hệ mua tổng cộng 41 hóa đơn khống với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống hơn 9,8 tỷ đồng , tổng tiền thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 980 triệu đồng, tổng tiền thanh toán ghi khống hơn 10 tỷ đồng để hợp thức nguồn hàng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Ba.

Sau đó, ông Trần Văn Ba sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho Công ty TNHH MTV Ba Phố, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền là hơn 980 triệu đồng.