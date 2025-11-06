Nghi can sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau đã tự sát trong nhà nghỉ

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, thông tin từ hiện trường cho biết nghi can đã tự sát tại một nhà nghỉ.

Sáng 6/11, Đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng.

Theo nghi nhận, 2 nạn nhân gồm: chị Tạ Thanh Thoản (SN 1978, quê quán xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau; tạm trú ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Ngọc Kim Anh (SN 2016, con của của chị Thoản).

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ án.

Theo đó, khoảng 6h45 ngày 6/11, anh Tạ Thanh Điện (cùng ngụ Ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng là em ruột Thoản) không thấy chị mở cửa chở con đi học và bán hàng, nên đến nhà kêu nhưng không ai trả lời, cửa trước và cửa sau nhà đều khóa bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Điện kêu con trai dỡ vách nhà chị Thoản để chui vào dùng cưa điện cắt khóa cửa trước để vào kiểm tra, thì phát hiện chị Thoản và cháu Kim Anh đã tử vong.

Lập tức, anh Điện trình báo Công an xã Thanh Tùng. Nhận tin báo, Công an xã Thanh Tùng có mặt phân công lực lượng bảo vệ hiện trường. Qua xem xét sơ bộ, chị Thoản và cháu Kim Anh đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm, chém nghi do vật sắc, nhọn gây ra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Qua nắm tình hình, cơ quan Công an xác định nghi can liên quan đến vụ việc là Trần Văn Lý (SN 1966, ngụ ấp Nhà Thính B, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Công an xã Thanh Tùng phối hợp với Công an xã Cái Nước xác minh về nghi can, thì được biết ông Lý đã tử vong tại nhà nghỉ trên địa bàn, nghi tự sát (không phải tử vong gần hiện trường như thông tin ban đầu).