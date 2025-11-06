Công an Lào Cai thông tin vụ học sinh xô xát rồi hất bạn xuống hồ

Liên quan đến vụ việc 2 nam sinh xảy ra mâu thuẫn, sau đó một người hất bạn xuống hồ nước rồi bỏ đi, xảy ra vào ngày 5/11 tại tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 5/11, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Hậu quả làm một em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định:

V.T.Đ và N.L.T đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung, tỉnh Lào Cai. Trong thời gian học tập, 2 em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với phụ huynh 2 bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

V.T.Đ cùng gia đình tại cơ quan Công an.

Sáng 5/11, N.L.T tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy một con dao nhọn cho vào trong cặp sách để mang đi học. Khoảng 15h35 ngày 5/11, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ bực tức lấy con dao đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà. Rất may ngay lúc đó có người đã kéo N.L.T lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện sức khoẻ N.L.T đã ổn định.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ, sinh ngày 8/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.