Xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Cà Mau

TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Cà Mau.

3 bị cáo liên quan vụ án gồm: Bị cáo Huỳnh Thế Giới (SN 1967, cựu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Cà Mau); Tô Quang Phúc (SN 1962, cựu Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau); Lê Quốc Mỹ (SN 1973, Trưởng phòng tín dụng đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Theo cáo trạng, các bị can Phúc, Giới và Mỹ là những người đại diện phần vốn góp Nhà nước tại Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Cà Mau (do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ 97% vốn điều lệ).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình hoạt động, ngày 16/12/2016, các bị can Phúc, Mỹ và Giới tự ý chuyển nhượng thửa đất số 33 có diện tích hơn 13.500 m2 cho Công ty TNHH Thiên Tân, nhưng không xin ý kiến chủ sở hữu bằng văn bản trước khi tham gia ý kiến hoặc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Điều này vi phạm quy định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Cáo trạng cũng xác định các bị can tự ý chuyển khu đất trên giá hơn 15,5 tỷ đồng , nhưng không xác định lại giá trị phần đất tại thời điểm chuyển nhượng, không tổ chức đấu giá, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát cho chủ sở hữu (Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Cà Mau) số tiền hơn 11 tỷ đồng .

Ngày 7/11, phiên tòa tiếp tục diễn ra.