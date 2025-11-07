Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công an Hà Nội khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 54.

Ngày 6/11, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố thêm 14 bị can. Như vậy, đã có 54 người bị khởi tố trong vụ án này, về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án và Đánh bạc.

Vợ chồng đối tượng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Trong đó, có 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 bị can khác.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội tạm giữ 2 ôtô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng , 4.500 USD ; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000 USD ; 8 sổ đỏ; các loại ma túy; 8 đồng hồ, 60 điện thoại di động các loại...

Theo Công an TP Hà Nội, việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài.

Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" cùng với chồng là Lê Văn Đông, sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện này để bố trí vợ chồng Mai Anh và Đông mỗi người 1 phòng riêng, có điều hòa và thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài. Từ đó, Mai Anh đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Mai Anh đã nhận của nhiều trường hợp "chạy giám định" hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Pháp tâm thần Trung ương, vài trăm triệu... Trường nhận và chia cho các thành viên Hội đồng giám định.

Sau khi nhận tiền, các Giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh (không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần); mục đích để các trường hợp này được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định và đặt vấn đề "chạy giám định", từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.