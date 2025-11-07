Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Đi xe máy cùng 1.400 viên ma túy không qua được mắt CSGT

  • Thứ sáu, 7/11/2025 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 29/10, tại Km25+700, tuyến đường tỉnh lộ 161 thuộc thôn Quyết Tâm, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Bảo Thắng triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng Seo Chu (SN 1994, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) điều khiển môtô BKS 24A-030.57 đang trên đường vận chuyển 1.400 viên ma túy đi tiêu thụ.

Di xe may, 1.400 vien ma tuy anh 1

Sùng Seo Chu bị bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, Tổ công tác bắt giữ thêm đối tượng Lù Quang Chính (SN 2008, cùng trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai).

Kết quả cân xác định tổng khối lượng ma tuý thu giữ là 162,542 gram.

Đến ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chu và Lù Quang Chính về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Di xe may, 1.400 vien ma tuy anh 2

Sùng Seo Chu và Lù Quang Chính.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/di-xe-may-cung-1400-vien-ma-tuy-khong-qua-duoc-mat-csgt-i787247/

Quỳnh Trang - Thanh Tuấn/Công an Nhân dân

Đi xe máy 1.400 viên ma túy Lào Cai Đi xe máy 1.400 viên ma túy

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

