Đi xe máy cùng 1.400 viên ma túy không qua được mắt CSGT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 29/10, tại Km25+700, tuyến đường tỉnh lộ 161 thuộc thôn Quyết Tâm, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Bảo Thắng triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng Seo Chu (SN 1994, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) điều khiển môtô BKS 24A-030.57 đang trên đường vận chuyển 1.400 viên ma túy đi tiêu thụ.

Sùng Seo Chu bị bắt giữ cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, Tổ công tác bắt giữ thêm đối tượng Lù Quang Chính (SN 2008, cùng trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai).

Kết quả cân xác định tổng khối lượng ma tuý thu giữ là 162,542 gram.

Đến ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Sùng Seo Chu và Lù Quang Chính về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sùng Seo Chu và Lù Quang Chính.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.